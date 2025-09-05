Külföld :: 2025. szeptember 5. 07:15 ::

Pentagon: amerikai haditengerészeti romboló mellett szálltak el venezuelai vadászgépek

Két venezuelai katonai repülőgép szállt el egy amerikai haditengerészeti romboló közelében nemzetközi vizeken csütörtökön - közölte pénteken az amerikai védelmi minisztérium, amely a lépést kísérletnek minősítette a kábítószer-ellenes műveletek akadályozására.

A Pentagon "rendkívül provokatív lépésnek" nevezte a esetet. Egyben figyelmeztette Venezuelát, hogy ne próbálkozzon az amerikai hadsereg kábítószer- és terrorellenes műveleteinek akadályozásával, illetve megzavarásával.

Az incidens két nappal azután történt, hogy az amerikai erők lecsaptak egy Venezuelából indult "droghajóra" a dél-karibi térségben, aminek a során 11 ember meghalt. Amerikai állítás szerint a hajó egy kábítószer- és terrorista szervezetként nyilvántartott csoporthoz tartozott, és kábítószereket szállított a Tren de Aragua kartell számára, amelyet Washington "narkoterrorista szervezetnek" nyilvánított.

(MTI)