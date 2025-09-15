Külföld :: 2025. szeptember 15. 18:38 ::

Amerikai katonatisztek is megfigyelik a Zapad-2025 orosz-fehérorosz hadgyakorlatot

Amerikai katonatisztek előre be nem jelentett látogatásra érkeztek Fehéroroszországba, hogy megfigyeljék a Zapad(Nyugat)-2025 kódnevű orosz-fehérorosz közös stratégiai hadgyakorlatot - hozta nyilvánosságra hétfőn a fehérorosz védelmi minisztérium.



The Ministry of Defense of Belarus has released visuals of an unusual scene — American military officers arriving to witness the joint Russia-Belarus strategic exercise “Zapad-2025”. 🇷🇺🇺🇸🇧🇾The Ministry of Defense of Belarus has released visuals of an unusual scene — American military officers arriving to witness the joint Russia-Belarus strategic exercise “Zapad-2025”. pic.twitter.com/A8KFmgskuN September 15, 2025

Viktar Hrenyin fehérorosz védelmi miniszter azt mondta nekik, "bármit megnézhetnek, ami érdekli őket". Az amerikaiak megjelenését a hadgyakorlat egyik helyszínén, egy fehéroroszországi lőtéren az ország védelmi minisztériuma meglepetésnek nevezte.

"Ki gondolta volna, hogy a Zapad-2025 hadgyakorlat újabb napjának reggele így fog kezdődni?" - írta a tárca közleményében, kiemelve, hogy a hadgyakorlatra 23 ország küldött megfigyelőket, köztük három NATO-tagállam, az Egyesült Államok, Magyarország és Törökország is.

A minisztérium videót tett közzé, amelyen két egyenruhás amerikai tiszt megköszöni Hrenyinnek a meghívást, és kezet fog vele. "Megmutatunk mindent, ami érdekli önöket. Bármit, amit szeretnének. Elmehetnek, megnézhetik, beszélhetnek az emberekkel" - mondta a miniszter az amerikaiaknak.

American officers at a training ground in Belarus, who arrived to observe the Russian-Belarusian exercises "Zapad-2025", shake hands and thank the Minister of Defense of Belarus Viktor Khrenin for the invitation. pic.twitter.com/7osvQW67pq September 15, 2025

A Zapad-2025 orosz és fehérorosz gyakorlótereken egyaránt zajlik, múlt pénteken kezdődött, és keddig tart.

(MTI)