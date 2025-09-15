Amerikai katonatisztek előre be nem jelentett látogatásra érkeztek Fehéroroszországba, hogy megfigyeljék a Zapad(Nyugat)-2025 kódnevű orosz-fehérorosz közös stratégiai hadgyakorlatot - hozta nyilvánosságra hétfőn a fehérorosz védelmi minisztérium.
Viktar Hrenyin fehérorosz védelmi miniszter azt mondta nekik, "bármit megnézhetnek, ami érdekli őket". Az amerikaiak megjelenését a hadgyakorlat egyik helyszínén, egy fehéroroszországi lőtéren az ország védelmi minisztériuma meglepetésnek nevezte.
"Ki gondolta volna, hogy a Zapad-2025 hadgyakorlat újabb napjának reggele így fog kezdődni?" - írta a tárca közleményében, kiemelve, hogy a hadgyakorlatra 23 ország küldött megfigyelőket, köztük három NATO-tagállam, az Egyesült Államok, Magyarország és Törökország is.
A minisztérium videót tett közzé, amelyen két egyenruhás amerikai tiszt megköszöni Hrenyinnek a meghívást, és kezet fog vele. "Megmutatunk mindent, ami érdekli önöket. Bármit, amit szeretnének. Elmehetnek, megnézhetik, beszélhetnek az emberekkel" - mondta a miniszter az amerikaiaknak.
A Zapad-2025 orosz és fehérorosz gyakorlótereken egyaránt zajlik, múlt pénteken kezdődött, és keddig tart.
(MTI)