Charlie Kirk halála miatt örömködőktől vonta meg a vízumot az Egyesült Államok

Megvonta a vízumot az Egyesült Államok több olyan külfölditől, aki örömét fejezte ki Charlie Kirk, a politikai gyilkosság áldozatává vált konzervatív aktivista halála felett. A döntést az amerikai külügyminisztérium jelentette be keddi keltezéssel.

"Az Egyesült Államoknak nem kötelessége, hogy olyan külföldieket lásson vendégként, akik egy amerikai halálát kívánják" - olvasható a közösségi médiában megjelent közleményben, amelyben név nélkül idéznek több olyan megnyilvánulást, amely indoka volt a vízum megvonásának legkevesebb hat külföldi esetében, köztük német, mexikói, brazil, argentin és paraguayi állampolgár ellen.

Az amerikai külügyminisztérium jelezte, hogy folytatja a vizsgálatot annak érdekében, hogy azonosítson olyan külföldieket, akik ünnepelték a Charlie Kirk elleni merényletet.



Será deportada hacia Argentina.



Será deportada hacia Argentina. Ahora ya no le queda nada. Le quitaron la visa a la kirchnerista que se burló de Charlie Kirk. Ella gozaba de residencia y una beca estudiantil para capacitarse académicamente en una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos.

A konzervatív közéleti személyiséget, a Turning Point USA országos szervezet alapítóját szeptember 10-én Utah állam egyik egyetemén egy nyilvános rendezvényen puskából leadott lövéssel sebesítette meg halálosan a 21 éves Tyler Robinson, aki nem értett egyet Charlie Kirk nézeteivel.

Charlie Kirknek Donald Trump elnök posztumusz az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését, az Elnöki Szabadság Érmet adományozta. Az elismerést kedden a Fehér Házban rendezett ceremónián vette át Erika Kirk, a kitüntetett özvegye.





ERIKA KIRK IS FIERCE THIS IS THE MOST POWERFUL PHOTO ON 𝕏

Charlie Kirk kedden lett volna 32 éves.

(MTI nyomán)