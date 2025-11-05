Külföld :: 2025. november 5. 08:34 ::

Kína felfüggeszti az amerikai termékek pótvámját

Kína november 10-től egy évre felfüggeszti az amerikai árukra kivetett 24 százalékos pótvámokat, de a 10 százalékos vámot fönntartja - jelentette be az Államtanács vámügyi bizottság szerdán a Hszi Csin-ping elnök és Donald Trump amerikai elnök múlt heti találkozóját követően.

A hivatalos megfogalmazás szerint a november 10-től érvényes döntés bevezetését "a kínai-amerikai kereskedelmi és gazdasági konzultációk során elért konszenzus teszi lehetővé."

Október 9-én a kínai kereskedelmi minisztérium két dokumentumot tett közzé a ritkaföldfémek és a kapcsolódó technológiák exportjának szigorúbb ellenőrzéséről. Október 10-én Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok további 100 százalékos vámokat vet ki a kínai termékekre, valamint exportkorlátozásokat vezet be a szoftverekre, november 1-jétől vagy azt megelőzően. Az amerikai elnök egyben a Kínába irányuló más áruk, elsősorban repülőgép-alkatrészek szállításának esetleges korlátozására is figyelmeztetett.

Október 30-án, miután találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Donald Trump bejelentette: Kína beleegyezett abba, hogy korlátozás nélkül folytatja az Egyesült Államok ritkaföldfém-ellátását.

(MTI)