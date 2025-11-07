Külföld :: 2025. november 7. 21:38 ::

Lula: a Föld már nem viseli el a fosszilis energiahordozók intenzív felhasználását

A Föld már nem viseli el a fosszilis energiahordozók intenzív felhasználásán alapuló fejlődési modellt, amely egyeduralkodóvá vált az elmúlt kétszáz évben - jelentette ki a brazil elnök pénteken, az ENSZ idei éghajlatváltozási konferenciáját (COP30) megelőző nemzetközi csúcstalálkozó zárónapján, a brazíliai Belémben.

Az energiaátmenet kérdésének szentelt ülésnapot bevezető beszédében Luiz Inácio Lula da Silva hozzátette, hogy "a fosszilis üzemanyagok igazságos, rendezett és méltányos kivezetésének egyik előfeltétele, hogy a globális Dél országai számára is hozzáférést kell biztosítani a kivezetéshez szükséges technológiákhoz és ezek finanszírozáshoz". Továbbá úgy vélte, hogy "az olajtermelésből származó nyereség egy részének az energetikai átmenet finanszírozására történő átirányítása továbbra is célszerű megoldás a fejlődő országok számára".

Az ENSZ két évvel ezelőtti éghajlatváltozási konferenciáján, a Dubajban megrendezett COP28-on részt vevő országok általános kötelezettségvállalást fogadtak el a fosszilis energiahordozók fokozatos kivezetéséről, ugyanakkor ez a téma konkrétan nem szerepel a brazil városban hétfőn kezdődő idei nemzetközi klímakonferencia napirendjén.

(MTI)