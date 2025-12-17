Külföld, Háború :: 2025. december 17. 16:23 ::

"Nagyon súlyos ügy": kémeszközt fedeztek fel egy Franciaországba tartó olasz komphajón

Kémeszközt fedeztek fel egy Franciaországban kikötött olasz komphajón. A francia belügyminisztérium szerdán "nagyon súlyos", feltételezhetően orosz beavatkozásnak minősítette az incidenst.

A francia hatóságok vasárnap indítottak eljárást "egy külföldi hatalom érdekei céljából, automatizált adatfeldolgozó rendszer ellen bűnszervezetben elkövetett támadás" és "bűnszövetségben való részvétel" miatt.

A nyomozást a francia titkosszolgálatok Belbiztonsági Főigazgatósága (DGSI) végzi, amely elsősorban kémelhárítással foglalkozik.

Az ügyben az olasz hatóságok riasztották Franciaországot. Az átadott információk szerint a Fantastic nevű komphajó informatikai rendszerét, amelynek a dél-Franciaországi Sete-ben kellett kikötnie, egy olyan programmal akarták megfertőzni, amely lehetővé tette volna a hajó feletti irányítás távoli átvételét - közölte a párizsi ügyészség.

A GNV hajózási társaság, a Fantastic tulajdonosa azonosította és semlegesítette a behatolási kísérletet anélkül, hogy az a vállalat informatikai rendszereire hatással lett volna, így azok érintetlenek maradtak - tudatta a GNV az AFP hírügynökséghez eljuttatott közleményében.

Az olasz hatóságok azonosítottak két legénységi tagot, egy lett és egy bolgár állampolgárt, akit meggyanúsítottak a kémtevékenységgel. Őket Sete kikötőjében őrizetbe vették a francia hatóságok. "Egyidejűleg házkutatásokba kezdtek Lettországban, az Eurojust és a lett hatóságok nagyon aktív támogatásával" - tudatta a párizsi ügyészség.

A lett gyanúsított ellen azóta eljárás indult és előzetes letartóztatásba helyezték, míg a bolgárt szabadon engedték, ellene semmilyen vádat nem emeltek a francia tájékoztatás szerint.

Laurent Nunez francia belügyminiszter szerint ez "nagyon súlyos ügy": "a nyomozók egyértelműen egy külföldi beavatkozási kísérlet nyomára bukkantak".

"Jelenleg a külföldi beavatkozások nagyon gyakran ugyanabból az országból származnak" - mondta a tárcavezető a Franceinfo hírrádióban. Újságírói kérdésre megerősítette, hogy Oroszországra gondolt.

A komphajót először lefoglalták és lepecsételték a francia hatóságok, majd miután a DGSI elvégezte a szükséges vizsgálatokat - amelyek során számos bizonyítékot rögzítettek, és a fedélzeten tartózkodó személyekre vonatkozóan minden veszélyt elhárítottak -, a több mint kétezer utas szállítására alkalmas komphajó folytathatta útját a Földközi-tengeren.

(MTI)