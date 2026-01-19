Külföld :: 2026. január 19. 21:11 ::

Koppenhága és Nuuk grönlandi NATO-missziót javasol

Dánia és Grönland NATO-missziót javasol a szigeten - ismertette hétfő este Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter oldalán Brüsszelben, miután Mark Rutte NATO-főtitkárral egyeztettek.

A dán DR közszolgálati műsorszolgáltatónak nyilatkozva a védelmi miniszter elmondta, hogy az Egyesült Államok fontos Európa biztonsága szempontjából. "Sok dolog van, amit Európa nem képes egyedül megcsinálni" - mutatott rá. "Az amerikai elnöktől származó egyes kijelentések azonban igazán fájnak" - tette hozzá.

Egyelőre nem ismert Rutte válasza a felvetésre, mint ahogy az sem, hogy Dánia és Grönland részleteiben milyen jellegű misszióra gondol.

A NATO-főtitkár az X-en mindössze annyit írt, hogy Lund Poulsennel és Motzfeldttel megvitatta az Északi-sarkvidék régiójának jelentőségét. "A jövőben is szövetségesekként fogunk együttműködni e fontos kérdésekben" - hangoztatta.

Az ügyre rálátással bíró illetékesek szerint a kanadai kormány is fontolgatja, hogy egy kisebb kontingenst küldjön NATO-hadgyakorlatra Grönlandra.

Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva többször is közölte: arra törekszik, hogy az Egyesült Államok teljesen átvegye az ellenőrzést Grönland felett. Azt is világossá tette, hogy nem tartja elegendőnek a Dániához tartozó sziget NATO általi védelmét.

(MTI)