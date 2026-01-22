Külföld, Háború :: 2026. január 22. 12:26 ::

Megalapították Trump "béketanácsát" - az EU-ból csak Orbán és Bulgária vesz benne részt

A davosi Világgazdasági Fórum csütörtöki napjának délelőttjén hivatalosan is megalapította a Béketanácsot Donald Trump a világ számos országából érkező kormány- és államfőivel. A hivatalos aláíráson személyesen jelent meg Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. Bár nagyon sok vezető politikus vett részt az alakuláson, a BBC két nevet emelt ki a felsoroslásából: Orbán Viktort és Javier Milei-t, Argentína elnökét - hangsúlyozza az Index két bevezető mondatban is a főnök jelenlétét.

„Ez egy nagyon izgalmas nap, régóta készülődtünk rá” – kezdte beszédét Donald Trump, a Béketanács ötletgazdája és megvalósítója. Az amerikai elnök hozzátette, a világ számos országának vezetője kapott meghívást a testületbe, aminek „mindenki a részese” akar lenni.

Utóbbinak némileg ellentmond, hogy az ünnepélyes esemény előtt alig egy órával Yvette Cooper brit külügyminiszter kijelentette, az Egyesült Királyság nem vesz részt a Béketanácsban Vlagyimir Putyin jelenléte miatt. Nem marad azonban brit politikus nélkül a Béketanács: Tony Blair egykori miniszterelnök – akit külön is köszöntött Trump a színpadon – ott volt az eseményen, de a testületben nem vesz részt, csupán a végrehajtó bizottságban. ("Mellesleg" ugyanígy nem vesz részt benne az EU három legfontosabb országa, a németeké, a franciáké és az olaszoké - és Orbánon és Bulgárián kívül egyelőre senki más sem - a szerk.)

Donald Trump beszédében kiemelte, „béke van a Közel-Keleten”, majd megismételte korábbi állításait, miszerint nyolc háborúnak vetett már véget elnökként. Az ukrajnai háborúra kitérve ismét önmagát ismételte: „Ez volt az, amiről azt hittem, hogy könnyű lesz, de végül valószínűleg ez lett a legnehezebb.”

– Nagyjából azt tehetünk, amit akarunk – jelentette ki az amerikai elnök, de hozzátette, szoros együttműködést kíván létrehozni az ENSZ-szel. Donald Trump korábban többször bírálta az ENSZ-t, most azonban már azt állította, hogy „óriási potenciál rejlik benne”.



Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images)

Beszédében kitért a venezuelai helyzetre is: „Messze a világ legerősebb hadseregével rendelkezünk, elfogtuk a törvényen kívüli diktátort, Nicolás Madurót” – fogalmazott Trump., majd kiemelte, hogy „nagyszerű kapcsolatot” ápol az ország új vezetőivel.

– Ma a világ gazdagabb, biztonságosabb és sokkal békésebb, mint egy évvel ezelőtt volt. (...) Mindenki, aki itt van, egy világsztár – fogalmazott beszéde végén Donald Trump, majd kettesével fogadta az asztalnál a jelenlévő vezetőket. Elsőként Bahrein és Marokkó képviselői írták alá a chartát. Orbán Viktor az indonéz elnökkel együtt lépett az asztalhoz, hogy aláírja a dokumentumot. „Két kemény vezető” – fűzte hozzá az amerikai elnök.

A Béketanács alapító tagjainak száma nem éri el a 20-at, de a jövőben a tagság létszáma még bővülhet, például Vlagyimir Putyinnal, akiről azt állította Trump, hogy elfogadta a meghívást, az orosz elnök azonban ezt cáfolta. A davosi ünnepségen Dél-Amerika és a Közel-Kelet képviselői voltak túlsúlyban,