Egy "brit" bíró (aki indiai) el akarta titkolni, hogy migránsok egy tizenéves lány elleni nemi erőszak elkövetői

Egy bíró megtiltotta az Egyesült Királyságban, hogy az esküdtek megtudják a tárgyaláson, hogy a tizenéves lányt megerőszakoló pakisztáni férfi menedékkérő volt. Egy brit parlamenti képviselő ezzel szemben ragaszkodik ahhoz, hogy a közvéleménynek joga van tudni az igazságot − írta a Daily Mail nyomán az Index.



Ami az Index cikkéből "véletlenül" kimaradt: indiai bírókra bízzák az igazságszolgáltatást, majd csodálkoznak, hogy a migránsbűnözők oldalára állnak (a képen a bűnpártoló Nirmal Shant, fotó: Notts Live)

A 28 éves pakisztáni állampolgárt, Sheraz Malikot bűnösnek találták egy tizenéves lány megerőszakolásában, akit a férfi és egy barátja támadott meg egy parkban Lee Anderson, a Reform Párt parlamenti képviselőjének választókerületében. A politikus 2025-ben leplezte le, hogy Malik menekültstátuszt kért az Egyesült Királyságban, majd letartóztatták egy 18 éves nő elleni támadás miatt Nottinghamshire-ben. Sheraz Malik egy államilag finanszírozott szálláson lakott, miután Olaszországon, Németországon és Franciaországon keresztül az Egyesült Királyságba érkezett.

Ugyanakkor a bíró megtiltotta, hogy a közvélemény tudomást szerezzen az elkövető menedékkérői státuszáról, vagyis a sajtóban sem jelenhetett meg ez az információ, egészen a tárgyalás végéig. Hétfőn az esküdtszék mindössze néhány óra tanácskozás után bűnösnek találta a pakisztáni férfit kétrendbeli nemi erőszak vádjával a birminghami büntetőbíróságon.

A tárgyaláson kiderült, hogy a társával felváltva erőszakolta meg a lányt, majd a bűncselekményt követően megkérdezte tőle, hogy élvezte-e az aktust. Az elkövető bűntársáról kiderült, hogy afgán állampolgár, de jelenleg szökésben van, és a hatóságok feltételezése szerint külföldön tartózkodik.

Az ítélet kihirdetése után Lee Anderson közölte, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás vonakodott attól, hogy a közvélemény elé tárja az elkövető valódi kilétét, ezért úgy véli, hogy le kellett lepleznie az igazságot.



A képviselő közösségi oldalán több bejegyzésben azt állította, hogy a rendőrség kérte, ne hozza nyilvánosságra az ügyet, mert a hatóságok attól tartottak, hogy az "veszélyezteti a vádemelést". Ennek ellenére a politikus úgy döntött, hogy nem fogja elhallgatni az információkat, bejegyzései következményeként pedig bevándorlásellenes tüntetések zajlottak le a településen, ahol a bűncselekmény történt.



A nottinghami bíróság szeptemberi tárgyalásán Nirmal Shant bíró elrendelte, hogy Sheraz Malik státuszát nem lehet közzétenni az ítélethozatalig, amivel "el akarta kerülni, hogy az információ előítéleteket támasszon az elkövetővel szemben" (pedig azok csak utóítéletek lettek volna, mint az összes többi "rasszista" tapasztalat - a szerk.). Mivel Lee Andersonnak köszönhetően mégis nyilvánosságra került, hogy pakisztáni migráns az elkövető, a tárgyalást Nottinghamből Birminghambe helyezték át.

A hat napig tartó tárgyalás alatt az esküdtszék megismerte a bűncselekmény részleteit: 2025. június 29-én az áldozat egy barátjával a helyi parkban tartózkodott, miközben a vádlott a közelben krikettezett. A nő rövid időre egyedül maradt, amíg barátnője egy másik ismerősével találkozott, és megkérte a krikettező férfiakat, hogy addig vigyázzanak a leendő áldozatra. (A lehető legjobb választás volt, de legalább nem lehet azt mondani, hogy a barátnő előítéletes rasszista lett volna... - a szerk.)

Ehelyett azonban az egyik férfi egy eldugott helyre vezette a nőt, ahol megerőszakolta, majd Sheraz Malik is kihasználta a helyzetet, aki a tárgyaláson nem tagadta tettét, sőt megkérdezte, hogy mégis mit kellett volna tennie. Arra a kérdésre viszont, hogy miként érkezett Európába, az elkövető már nem akart válaszolni, mert szerinte a felvetés "nem releváns" az ügy szempontjából. Ugyan a hétfői bírósági döntéssel bűnösnek nyilvánították Malikot, de ítélet csak később várható.