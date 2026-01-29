Külföld :: 2026. január 29. 09:10 ::

Jézus-képre lövöldözött egy "zöld" politikus Svájcban - ez a muszlim is így köszönte meg a befogadást

Egy svájci bíróság szerdán megbírságolt a vallásszabadság korlátainak megsértése miatt egy helyi politikust, aki céltáblaként használt egy Jézust és Szűz Máriát ábrázoló képet.

pic.twitter.com/yLMXk6ywAR Die 33-jährige Politikerin muss sich heute wegen Störung der Glaubensfreiheit vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Ihr droht eine empfindliche Geldstrafe. https://t.co/PMDzgjuulE January 28, 2026

A 33 éves, bosnyák származású Sanija Ameti a képre egy légfegyverrel lőtt rá egy magán lövészgyakorlaton, amelyről a felvételeket aztán később az Instagram-oldalán tette közzé. A zürichi kerületi bíróság azt a jogszabályi rendelkezést alkalmazta, amelynek értelmében bárki, aki rosszindulatúan sértegeti vagy gúnyolja mások hitét, különösen az Istenbe vetett hitet, büntetendő.

Ametinek 500 svájci frank (206 ezer forint) pénzbüntetést kell megfizetnie, további 3000 svájci frankot (1,2 millió forint) viszont próbaidőre felfüggesztettek. A Zöld Liberális Párt (GLP) korábbi politikusa még fellebbezhet az ítélet ellen.

Az incidens nagy közfelháborodást keltett az alpesi országban 2024 szeptemberében. Egy reprezentatív mintán elvégzett közvélemény-kutatásban a megkérdezettek 60 százaléka hitetlenkedését fejezte ki a történtek miatt, 51 százalék pedig felháborodással reagált.

Ameti a bejegyzését követően néhány órával törölte Instagram-oldalát, és bocsánatot kért az egyház képviselőitől. Elveszítette állását, és kizárását megelőzve kilépett a GLP-ből is.





Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann weitergezogen werden. Schweizhasserin und Jesuskindabknallerin Sanija Ameti ist schuldig!Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann weitergezogen werden. pic.twitter.com/cl6Wcp8xw8 January 28, 2026

Védője a felmentését kérte az ügyben, mondván, hogy "a politikus egy olyan traumától szenved, amit nem sikerült az utóbbi 30 évben feldolgoznia". Ameti az egykori Jugoszláviából menekült el a családjával kisgyermekként, miután testvérei egyikét lelőtték. Bár nem szólalt fel a tárgyaláson, előzőleg azt állította, hogy nemtörődöm módon kitépett egy lapot egy katalógusból, hogy azt használhassa céltáblaként.

Az eljárás során jobboldali pártok képviselői is felléptek a vád oldalán, köztük Nicolas Rimoldi, a Mass-Voll! elnöke, aki az X-en Ameti kitoloncolására szólított fel.

Eine Globalistin weniger! MASS-VOLL! siegt. Wer uns im Weg steht, geht wie Sanija Ameti unter. Ich habe meinen Bundeshaus-Badge verloren, weil ich gefordert habe, dass ihr der Pass entzogen und sie ausgeschafft wird. Natürlich habe ich mich nie verleugnet für irgendwelche… pic.twitter.com/fKAuAbHsEh January 28, 2026

(MTI nyomán)