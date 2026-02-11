Külföld :: 2026. február 11. 18:18 ::

Felfüggesztik a légijáratokat Oroszország és Kuba között

Szüneteltetni fogja kubai járatait az Aeroflot csoporthoz tartozó Rosszija légitársaság, miután kiutaztatta az orosz turistákat a szigetországból - közölte szerdán az orosz légi közlekedési hatóság (Roszaviacija).

"A következő napokban a Rosszija légitársaság több járatot is indít, amelyek csak visszafelé, Havannából és Varaderóból Moszkvába szállítanak majd utasokat, hogy biztosítsák a jelenleg Kubában tartózkodó orosz turisták hazaszállítását. Ezt követően a légitársaság járatai ideiglenesen szünetelnek majd, amíg az ottani helyzet meg nem változik" - áll a közleményben.

A döntést a hatóság a kubai repülőgépüzemanyag-ellátás nehézségeivel indokolta. Donald Trump amerikai elnök január végén kiadott egy rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy vámokat vessenek ki azokra az országokra, amelyek olajat szállítanak Kubába.

Felfüggeszti csütörtöktől Kubába tartó járatait a Szevernij Vetyer (Nordwind) orosz légitársaság is, amely kizárólag olyan utasokat szállít majd Moszkvába Varadero, Holguín és Cayo Coco repülőteréről, akik már a szigetországban tartózkodnak.

"Az orosz közlekedési minisztérium és a Roszaviacija megkülönböztetett figyelemmel kíséri a két ország közötti repülés helyzetét, és folyamatos kapcsolatban áll a kubai légügyi hatóságokkal. A felek alternatív lehetőségeket keresnek a repülési program mindkét irányban történő újraindítására a két ország állampolgárainak érdekében" - áll a közleményben.

A Pegas Touristik utazási iroda szerint jelenleg mintegy négyezer orosz turista tartózkodik Kubában. A cég felfüggesztette az új kubai utazások értékesítését.

(MTI)