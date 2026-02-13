Külföld :: 2026. február 13. 14:10 ::

Már 150 ezer afgán tért haza a hideg miatt az idén Iránból és Pakisztánból

Mintegy 150 ezer afgán tért vissza hazájába Iránból és Pakisztánból az idén, többségük kényszerből - figyelmeztetett pénteken az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR).

A szervezet afganisztáni képviselője Arafát Dzsamál felhívta a figyelmet, hogy "az idei év már így is magas visszatérési száma aggasztó, tekintettel a zord télre, a fagyos hőmérsékletre és heves havazásra az ország nagy részén".

A hazatérők száma magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

"Tavaly ilyenkor 98 ezren voltak", ez a szám 2025 végén erősen emelkedett - mondta el Babar Baloch, az UNHCR szóvivője.

Pakisztán és Irán, amely több millió, a háborúk, a nyomorúság vagy a biztonsági kockázatok elől menekülő afgánnak ad menedéket, a UNHCR szerint tömegesen, többnyire kényszerrel küld vissza embereket Afganisztánba. 2023 szeptembere óta ötmillió afgán tért vissza Afganisztánba. Egyedül 2025-ben 2,9 millióan voltak az UNHCR szerint.

"A visszatérések gyorsasága és nagy száma még mélyebb válságba sodorta Afganisztánt, miközben az ország továbbra is romló humanitárius és emberi jogi helyzettel, különösen a nők és lányok esetében, halódó gazdasággal és ismétlődő természeti katasztrófákkal küzd" - hangsúlyozta.

A UNHCR által az országba visszatérő afgánok körében végzett felmérés rámutat arra, hogy milyen nehézségekkel küzdenek a munkakeresők, még az informális munkavállalás terén is, és hogy sokuknak nincs személyazonosító okmánya.

"Mélyen aggódunk a visszatérők maradásának fenntarthatósága miatt. Míg a megkérdezettek 5 százaléka jelenti, hogy újra el akarja hagyni Afganisztánt, több mint 10 százalékuknak van olyan közeli hozzátartozója vagy közösségbeli tagja, aki már visszatért, majd újra elment" - fejtette ki Dzsamál.

Hangoztatta, a UNHCR idei elsődleges szempontja az lesz, hogy támogassa a hazatérő afgánok újbóli beilleszkedését.

Az UNHCR-nek 216 millió dollárra van szüksége az afgán belföldi menekültek és a hazatértek támogatásához. Ez a támogatási felhívás jelenleg csak 8 százalékban finanszírozott.

(MTI)