Külföld :: 2026. február 16. 09:01 ::

Kína májustól Afrika csaknem minden országa esetében nulla importvámot alkalmaz

A kínai hatóságok május 1-jétől feloldják 53 afrikai ország esetében az onnan származó árukra kivetett vámokat - közölte Hszi Csin-ping kínai elnök.

"Kína 2026. május 1-jétől nulla vámtarifát alkalmaz azzal az 53 afrikai országgal szemben, amelyekkel diplomáciai kapcsolatokat tart fenn" - fogalmazott Hszi Csin-ping a Mahmúd Ali Júszufnak, az Afrikai Unió elnökének küldött üzenetében.

Kínának egyedül Szvázifölddel nincs diplomáciai kapcsolata.

A kínai vámhivatal adatai szerint az ázsiai ország kereskedelmi forgalma az afrikai országokkal 17,7 százalékkal 348,05 milliárd dollárra nőtt tavaly. Kína kivitele 25,8 százalékkal, 225,03 milliárd dollár emelkedett, az afrikai áruk importja pedig 5,4 százalékkal, 123,02 milliárd dollárra bővült.

(MTI)