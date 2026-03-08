Külföld, Háború :: 2026. március 8. 07:30 ::

"India olajimportja nem függhet Washington engedélyétől"

India olajimportja nem függhet Washington erre vonatkozó engedélyétől - jelentette ki szombaton egy meg nem nevezett indiai kormányzati forrás arra reagálva, hogy az amerikai kormány az előző nap egy hónappal meghosszabbította a szankcionált orosz olaj importjának lehetőségét India számára.

Az amerikai pénzügyminiszter azzal indokolta a mentesség meghosszabbítását, hogy "továbbra is el kell látni kőolajjal a globális piacot". Scott Bessent "olyan ideiglenes intézkedésről van szó, amely csak a már tengeren lévő olajra vonatkozó, folyamatban lévő tranzakciók lebonyolítását engedélyezi, tehát nem jár jelentős pénzügyi előnnyel az orosz kormány számára", viszont az Indiának történő eladás "enyhíti azt a nemzetközi nyomást, amit az olajszállító hajók közlekedésének akadályoztatásával, vagyis az energiahordozók túszul ejtésével próbál kialakítani az iráni vezetés" a Hormuzi-szoros lezárásával.

Az indiai forrás szerint "India idén februárban is importált orosz olajat, így Oroszország továbbra is India legnagyobb nyersolajszállítója".

India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, szükségletének mintegy 90 százalékát importból fedezi, és az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta nagy mennyiségben vásárol orosz kőolajat.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes szintén pénteken azt mondta újságíróknak Moszkvában, hogy az orosz vállalatok Európából már a közeljövőben baráti országokba irányítják át a cseppfolyósított földgázszállításaik (LNG) egy részét, egyebek között Kínába, Indiába, Thaiföldre és a Fülöp-szigetekre, mielőtt megvárnák az EU újabb korlátozásait az orosz LNG-vel szemben.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pedig úgy nyilatkozott pénteken: Oroszország továbbra is megbízható kőolaj- és földgázszállító, beleértve az LNG-t is. Elmondta, hogy Indiának is szállítanak ezután kőolajat, ahogy eddig, de a tervezett mennyiségről nem akart beszélni.

Igor Jusov, az orosz állami pénzügyi egyetem egyik elemzője azt mondta a Reuters hírügynökségnek aznap, hogy a konfliktus a Hormuzi-szorosban kedvező feltételeket teremt az orosz energiaexport növelésének.

Donald Trump amerikai elnök tavaly augusztusban 25 százalékos vámot vetett ki számos indiai termékre, majd idén február elején bejelentette, hogy olyan kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az amerikai vámokat, amiért cserébe Újdelhi vállalja, hogy beszünteti az orosz olaj importját.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság azon döntése, amellyel a Trump elnök által kivetett vámok jelentős részét hatályon kívül helyezte, az indiai termékeket célzó vámokat is érintette úgy, hogy február 24-e óta 10 százalékos felárat kell fizetni rájuk, akárcsak az Egyesült Államokba importált összes árura.

(MTI)