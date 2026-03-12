Külföld, Elcsatolt részek :: 2026. március 12. 18:52 ::

Végleg bezárhat a legnagyobb "romániai" műtrágyagyártó, a marosvásárhelyi Azomures

Bezár a legnagyobb romániai műtrágyagyártó, a marosvásárhelyi Azomures - írja az economedia.ro a vállalat közleménye alapján.

A cég 920 alkalmazottjából 865 leépítését tervezi csoportos létszámleépítés keretében - közölte a társaságnál működő szakszervezet vezetője, aki reményét fejezte ki, hogy az állam közbelép, és megmenti a munkahelyeket, ezt a stratégiai üzemet Románia számára.

A munkáltató a bejelentéstől számított 45 nap után hajthatja végre a kollektív elbocsátást.

Az utóbbi években az Azomures tulajdonosa, a svájci Amropa több alkalommal függesztette fel a termelést, arra hivatkozva, hogy a földgáz magas ára miatt nem kifizetődő a műtrágya előállítása. Tavaly az állami gázipari vállalat, a Romgaz tárgyalásokat kezdett a marosvásárhelyi üzem megvásárlásáról.

A kollektív elbocsátást a tulajdonos azzal indokolta, hogy a Romgaz egyelőre nem tett konkrét ajánlatot az Azomuresre.

A Romgaz azt közölte, hogy az Amropa által kért árat nem fizeti ki, azonban nem zárkózik el a tárgyalások folytatásától. "Ha az Azomures képviselői szeretnék, nyitottak maradunk egy becsületes és koherens párbeszédre, hogy kialkudjuk és megalapozzuk - a vállalati eljárásokkal és a hatályos törvényekkel összhangban - az Azomures aktívumainak megvásárlását" - közölte a Romgaz. A gázipari cég nem hozta nyilvánosságra az Amropa által kért árat.

Az Azomures a 2023-as évet 72,577 millió lej (mintegy 5,5 milliárd forint), a 2024-es évet pedig 505,805 millió lej (mintegy 38 milliárd forint) veszteséggel zárta.

(MTI)