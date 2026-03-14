Külföld :: 2026. március 14. 14:29 ::

Horvát kormányfő: az ország a történetének legmagasabb hitelminősítését érte el az S&P döntésével

Horvátország történetének legmagasabb szuverén hitelbesorolását jelenti az S&P Global Ratings felminősítése, amely kedvezőbb állami és gazdasági hitelfelvételi feltételeket hozhat az ország számára - mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szombati zágrábi sajtótájékoztatóján.

A kormányfő szerint a felminősítés egyértelmű jelzés a befektetők számára a horvát gazdaságpolitika irányáról és a közpénzügyek felelős kezeléséről. Hozzátette: az állam kedvezőbb finanszírozási feltételei a bankrendszerre, a gazdaságra és a lakosságra is hatással lehetnek.

Plenkovic közölte: Horvátország az elmúlt hét évben hat fokozattal javította hitelbesorolását a befektetésre nem ajánlott kategóriából, és jelenleg Lettországgal és Litvániával azonos szinten áll.

A hitelminősítő a horvát gazdaság 2025-ös bővülését 3,2 százalékra becsüli, a következő három évben pedig átlagosan 2,7 százalékos bővülést prognosztizál - mondta.

Az inflációval kapcsolatban Plenkovic kiemelte: a kormány fenntartja a korábban bevezetett intézkedéseket, köztük a leginkább rászorulók támogatását és a száz alapvető termékre kiterjedő ármérséklő intézkedéseket.

Az S&P Global Ratings péntek este Londonban jelentette be, hogy Horvátország hosszú és rövid futamidejű szuverén kötelezettségeinek besorolását az eddigi "A mínusz/A-2"-ről egy fokozattal, az "A/A-1" szintre javította, stabil kilátással. A hitelminősítő a döntést egyebek mellett az euróövezeti tagságból fakadó előnyökkel, a gazdasági reformokkal és az uniós forrásokból finanszírozott beruházásokkal indokolta.

(MTI)