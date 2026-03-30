Külföld, Háború :: 2026. március 30. 21:47 ::

Merz: a Németországban élő szíriaiak 80 százaléka három éven belül hazatérhet

A Németországban élő több mint 900 ezer szíriai állampolgár 80 százaléka a következő három évben hazatérhet - helyezte kilátásba hétfőn Friedrich Merz német kancellár.

Ahmed es-Saraa ideiglenes szíriai elnökkel közös hétfői berlini sajtótájékoztatóján Merz azzal a kéréssel fordult a Németországban élő szíriai menekültekhez, hogy térjenek vissza hazájukba, és segítsenek a polgárháborúban elpusztított országuk újjáépítésben. Merz szerint a távlatokat tekintve az elkövetkezendő három évben a Németországban élő szíriaiak mintegy 80 százaléka visszatérhet hazájába, "ez Saraa elnök kívánsága is".

A német kancellár hangoztatta, hogy a szíriai állampolgárok többsége haza akar térni, részt akar venni országa újjáépítésében, illetve biztonságban, szabadságban és méltóságban szeretne élni. Merz kijelentette: Berlin segítséget nyújt azoknak, akik haza kívánnak térni. "Fontos szerepet fognak játszani Szíriában az üzleti élet, az iskolák, az óvodák és a kórházak lerombolásának évei után" - mondta a kancellár a közös sajtótájékoztatón.

A kancellár közölte, hogy Németország támogatni szándékozik a szíriai újjáépítési folyamatot, és együttműködik a damaszkuszi kormánnyal, hogy segítse azokat, akik haza kívánnak térni. Mint mondta, egy külön munkacsoportot is létre fognak hozni ennek érdekében. "Az elmúlt néhány hétben nagyratörő közös munkaprogramot dolgoztunk ki az újjáépítéshez és a visszatéréshez, amelyet most valósítunk meg" - mondta.

A kancellár kiemelte, hogy a bűncselekményeket elkövető szíriaiakat küldenék vissza először. Mint mondta, arra kérte a szíriai elnököt, mindenekelőtt azokat fogadják vissza, akik Németországban nem rendelkeznek többé érvényes tartózkodási engedéllyel. "Van egy bűncselekményeket elkövető szíriaiak kisebb csoportja, de ez egy olyan csoport, amely problémákat okoz számunkra, s akiket most elsődlegesen szeretnénk visszaküldeni" - tette hozzá.

A kancellár egyben arra buzdította Saraa elnököt, hogy a létrehozandó új Szíriában teremtsen helyet minden ember számára, függetlenül az etnikai hovatartozásától, vallásától és nemétől. "A kisebbségekkel és másként gondolkodókkal szembeni erőszak a múltté kell hogy legyen" - húzta alá.

Hozzátette, hogy "azoknak a szíriaiaknak, akik Németországban kívánnak maradni, és sikeresen beilleszkedtek, lehetőségük lesz Németországban maradni".

Saraa közölte: Szíria soha nem feledi el, hogyan nyitotta meg kapuit Németország a menekültek előtt a polgárháború idején. Hozzátette: a két ország a partneri viszony helyreállításán dolgozik.

Az ideiglenes szíriai elnök szerint Berlin és Damaszkusz "ingázó modellt" tervez, amely lehetővé tenné a szíriaiak számára, hogy részt vegyenek a hazájuk újjáépítésében, anélkül azonban, hogy fel kellene adniuk a Németországban kialakított életüket, amennyiben ott kívánnak maradni.

Németország egyike volt a pusztító polgárháború elől menekülő szíriaiak fő célállomásainak, mintegy egymillióan érkeztek az országba Bassár el-Aszad elnök uralma idején.

A szíriaiak felszólítása Németország elhagyására a konzervatív és a radikális jobboldali körök kívánsága volt, miután a Saraa vezette szövetség elűzte Aszadot a hatalomból 2024 decemberében.

A két politikus egyetértett abban, hogy a jólét kulcsa a polgárháború hosszú évei alatt lerombolt Szíria újjáépítése. Merz az ehhez nyújtott támogatást a menekültek visszatéréséhez kötötte.

(MTI)