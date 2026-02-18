Migránsbűnözés, Videók :: 2026. február 18. 19:57 ::

Íme Orbán Viktor "jól viselkedő" vendégmunkásai

Orbán Viktor nemrégiben arról beszélt a német Bildnek, hogy ha a vendégmunkások „jól viselkednek”, néhány év múlva magyar állampolgárságért folyamodhatnak. Olvasónk jóvoltából kaptunk egy videót, ahol „jól viselkedő” vendégmunkások láthatók. Éppen csak késelik egymást, és fröcsög a vér.

Különös pikantériája a dolognak, hogy (bár a felvétel tavaly készült) információink szerint a gödi Samsung gyár dolgozói láthatók rajta egy munkásszállón.

Nem szükséges túl nagy fantázia hozzá, hogy megfogalmazódjon a kérdés és az aggodalom bennünk: vajon mennyi kell ahhoz akár a felvételen látható vendégmunkásoknak, akár a többieknek, hogy így támadjanak magyarokra?

L. J. - Kuruc.info