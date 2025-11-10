Extra, Videók :: 2025. november 10. 21:51 ::

Tata fideszes polgármestere az unokájának magyarázta el, hogyan védik meg Európát a háborútól az aláírásaikkal

A Fidesz ismét aláírásokat gyűjt, most épp a háború ellen. Láthatóan fontos a dolog Michl Józsefnek, Tata fideszes polgármesterének is, aki a siker érdekében unokáját is bevetette.

A gyerek (akinek csak a hangját hallani, nem látszik a videóban) a polgármesternek szegezi a kérdést: „Hova mész, papa?”

– Kicsi unokám, aláírást gyűjteni. Nem engedhetjük meg, hogy a háború tönkretegye Európát. És azt sem engedem meg, hogy a te jövődet – sulyoklja erőteljesen a kisfiúnak Michl József, aki a videójához még annyit fűzött hozzá: „A béke hangja erősebb, mint a háborús tervek zaja.”

(24 nyomán)