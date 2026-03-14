Extra :: 2026. március 14. 07:28 ::

5,2 millió dollárt adott valaki egy félvér játékos baseballkártyájáért

Rekordáron, 5,2 millió dollárért kelt el Aaron Judge-nak, az észak-amerikai profi baseballbajnokságban (MLB) szereplő New York Yankees játékosának kártyája.

A The New York Times beszámolója szerint az egyedi, fémből készült, Judge által aláírt kártyát 2013-ban adták ki, miután a Yankees kiválasztotta a sportolót a játékosbörzén (draft).

Az aktív játékosok sorában az előző aukciós csúcsot 2020-ban jegyezték fel: akkor a Los Angeles Angels játékosának, Mike Troutnak a kártyájáért több mint 3,9 millió dollárt fizettek.

A 33 éves Judge 2016 óta játszik a Yankees csapatában. 2017-ben elnyerte az Év Újonca díjat, majd háromszor - 2022-ben, 2024-ben és 2025-ben - is őt választották meg az Amerikai Liga (AL) legértékesebb játékosának (MVP). Judge eddig hét alkalommal lépett pályára az MLB All-Star-meccsén.

(MTI)