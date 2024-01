Háború, Külföld :: 2024. január 21. 23:19 ::

Bibi elutasította a Hamász feltételeit a foglyok elengedéséről és még ő gyilkosozik

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap elutasította a Hamász radikális iszlamista palesztin szervezet feltételei szerinti megállapodást a háború lezárásáról és a Gázai övezetbe hurcolt izraeli foglyok elengedéséről.

"A túszok szabadon engedéséért cserébe a Hamász a háború végét követeli, valamint csapataink kivonását a Gázai övezetből és a gyilkosok és erőszakolók elengedését" - közölte videóüzenetében az izraeli kormányfő. Hozzátette, mindez magában foglalná a Hamász uralmának meghagyását Gázában.

Azt mondta, hogy éjt nappallá téve dolgozik a Hamász fogságában maradt több mint 130 túsz kiszabadításán. "De, hogy világos legyen: határozottan visszautasítom a Hamász-szörnyetegek megadási feltételeit" - jelentette ki Netanjahu. "Nem vagyok hajlandó ilyen halálos csapást elfogadni Izrael biztonságára" - mondta.

Számi Abu Zuhri, a Hamász egyik magas rangú tisztségviselője szerint az, hogy az izraeli vezető elutasítja a gázai övezeti katonai offenzíva leállítását, "azt jelenti, hogy nincs esélye az izraeli foglyok visszatérésének".

Netanjahu a palesztin államiság kérdéséről is szót ejtett. "Nem fogok megalkudni a Jordán folyótól nyugatra fekvő terület egésze feletti teljes izraeli biztonsági ellenőrzés ügyében" - húzta alá. Beszélt arról is, hogy nemzetközi és belföldi nyomással is szembesül, hogy megváltoztassa álláspontját. "Állhatatosságom volt az, ami éveken át megakadályozta a palesztin állam létrehozását, amely egzisztenciális fenyegetést jelentene Izraelre" - hangoztatta Netanjahu.

(MTI nyomán)