Zelenszkij azzal próbált visszavágni, hogy Trump "dezinformációs buborékban él", majd az ukrán hadsereg erejéről hazudozott

Szerdán Kijevben tartott sajtótájékoztatót Volodimir Zelenszkij, egy nappal azután, hogy Szaúd-Arábiában az orosz és amerikai delegáció közötti tárgyalásra nem hívták meg, valamint Donald Trump amerikai elnök Ukrajnát vádolta meg a háború kirobbantásával.



Zelenszkij a mai sajtótájékoztatón - talán már az őt váró lámpavasra gondol (fotó: Tetiana Dzhafarova / Pool / Reuters)

Az ukrajnai elnök azzal kezdte beszédét, hogy az elmúlt napokban Európából erős üzeneteket kapott európai vezetőkkel folytatott megbeszélései alatt, és további találkozókat is egyeztetnek – példaként az Egyesült Királyságot említette.

Zelenszkij szerint a jelenlegi helyzetben azzal kell foglalkozni, hogy Európa hogyan tud a következő időszakban Ukrajna segítségére lenni, amennyiben csökkennének az Egyesült Államokból érkező támogatások.

Egy szövetséges pozícióra van szükségünk Európától – fogalmazott az elnök, aki a hétvégén a Müncheni Biztonsági Konferencián is az európai egység és annak fontossága mellett érvelt.

A háború február 24-i hároméves évfordulójáról elmondta, egy hibrid, félig személyes, félig online találkozót terveznek, valamint elmondta, hogy az Egyesült Arab Emírségben, valamint Törökországban folytatott tárgyalásai után felmerült, hogy akár Ankara adhat biztonsági garanciát Ukrajnának egy esetleges tűzszünet folyamán.

"Donald Trump dezinformációs buborékban él"

Zelenszkij kitért arra is, hogy kedden este Donald Trump Ukrajnát tette felelőssé a háború kitöréséért. Az amerikai elnök emellett azt is állította, hogy az "ukrán" elnök támogatottsága rendkívül alacsony, és felszólította Kijevet, hogy tartsanak elnökválasztást.

Zelenszkij a sajtótájékoztatóján Trump ezen kijelentéseire úgy reagált, hogy Donald Trump dezinformációs buborékban él.

Az ukrajnai elnök szerint a Kremlből származó propaganda, hogy támogatottsága mindössze négy százalékponton állna, miközben szerinte az jelenleg 58 százalékponton áll. Kijelentette, "ha bárki is le szeretne cserélni most, nem fog működni".

– Trump elnök, minden tiszteletem mellett, mint egy olyan nemzet vezetője, akit nagyon tisztelünk... sajnos ebben a dezinformációs buborékban él – állítja Zelenszkij, aki szerint Oroszország mellett más európai országok is terjesztenek hasonló "dezinformációt". Példaként Szlovákiát és Magyarországot jelölte meg, akik szerinte "minden amit tesznek, az a célja, hogy Ukrajna gyenge legyen".

Zelenszkj úgy véli, azzal, hogy az Egyesült Államok elkezdett tárgyalni Oroszországgal, segít Vlagyimir Putyinnak megszüntetni a globális elszigeteltségét, ami szerinte egyébként jogos volt, miután Oroszország egy teljeskörű inváziót indított országa ellen.

Emellett rámutatott arra is, hogy nem az Egyesült Államok a legnagyobb támogatója Ukrajnának, hanem az Európai Unió. Konkrétan ezt ugyan nem jelentette ki, mindössze annyit mondott, az igazság szerint más adta a legtöbb támogatást Ukrajnának, azonban leszögezte: hálás minden támogatásért, viszont fontos, hogy Trump csapata a valódi tényekkel tisztában legyen.

Ez nem konfliktus, hanem háború

A február 18-i, amerikai és orosz delegációk tárgyalására fordulva az elnök elmondta, azzal Ukrajna nem járt jól.

– Ez nem pozitív Ukrajna számára. Ez annyit tesz, hogy kihozzák Putyint az elszigeteltségből, és az oroszok boldogok, mert a figyelem rájuk irányul – fogalmazott, amihez hozzátette, az nem újdonság, hogy Oroszország magát áldozatként próbálja bemutatni, hiszen a múltban már többször is így tett, azonban nem ez az igazság: Oroszország az agresszor, ők indították el a háborút.

Zelenszkij emellett amiatt is kritikával illette a tárgyalásokról nyilatkozó amerikai tisztségviselőket, mert azt konfliktusnak nevezték, nem pedig "egyszerűen Putyin háborújának ellenünk", ami szerinte puhítja az egészet – itt visszaemlékezett, hogy az előző, még Joe Biden vezette amerikai adminisztrációjával is megküzdött egyszer, hogy egy hivatalos dokumentumban ne konfliktusként jelölje meg a háborút az amerikai vezetés.

Szerinte egyébként nem rettenetes, hogy így nevezik, ugyanakkor fontos, hogy pontosan megnevezzék, hogy mi is történik Ukrajnában.

"Ukrajna nem eladó, a hadsereg erős"

Zelenszkij ezután kitért arra a sajtóban már keringő tervre, miszerint Donald Trump az ukrajnai háború lezárásaként Ukrajna ritkaföldfém-tartalékainak az 50 százalékára tart igényt, és összességében 500 milliárd dollár értékben vár el visszafizetést Ukrajnától az eddigi amerikai támogatásért cserébe. Összehasonlításképp, az első világháborút lezáró varseilles-i békében a háborút kirobbantó Németországtól GDP-arányosan kevesebb jóvátételi fizetést vártak el, mint ahogy most Trump a háborút elszenvedő Ukrajnától.

Zelenszkij emiatt leszögezte, Ukrajna nem eladó.

Zelenszkij szerint az erről szóló javaslatot nem lehet komolyan venni, ugyanakkor kész komolyan tárgyalásokba kezdeni erről, amennyiben az biztonsági garanciákat is tartalmaz Ukrajna számára. Elmondta, hogy nem szeretné nyilvánosságra hozni az amerikai javaslatot, de készen áll rá, amennyiben ez szükséges. Ehhez azonban hozzátette, szerinte nem segítené a két ország közötti kapcsolatokat.

– Mindannyian győzni szeretnénk, és azt akarjuk, hogy Trump nyerjen, és azt akarjuk, hogy Ukrajna nyerjen, és mindannyiunk sikerrel járjon. De itt semmi sem világos. Én Ukrajnát védem. Nem tudom eladni az államunkat – fogalmazott.

A biztonsági garanciára visszatérve elmondta, hogy a NATO-n kívüli elméleti kérdések erről nagyon bonyolultak, szerinte a legegyszerűbb módja Ukrajna szuverenitásának, területi integritásának szavatolása, ha azt a NATO teszi.

Zenelszkij hangsúlyozta, Ukrajna idén akar véget vetni a háborúnak, ehhez pedig idén kellenek biztonsági garanciák. Ennek legjobb módja szerinte a NATO, vagy ha az ukrán hadsereget rendkívül megerősítik.

Hozzátette, az oroszokkal ellentétben Ukrajna nem játszik játékokat, semmilyen hátsó szobás megállapodást nem köt, hanem "azt mondják, amit gondolnak".

Zelenszkij hozzátette, Ukrajna jóval erősebb, mint az invázió kezdetén, és elutasította azokat az állításokat, ami szerint Ukrajna nem tud ellenállni, az oroszok elfoglalnak mindent, és az orosz hadsereg erős.

Szerinte Ukrajna jóval ellenállóbb, mint három évvel ezelőtt, ráadásul ez garantálja, hogy méltósággal és egyenlő félként tárgyalhassanak partnereikkel és másokkal.

Azt állította, Ukrajna a szükségleteinek 30 százalékát saját maga gyártja.

Oroszország a felelős, Oroszország a felelős

Zelenszkij ezután újságírói kérdésre ismét Donald Trump nyilatkozatára tért vissza, amiben azt állította, Zelenszkij támogatottsága alacsony. Az elnök állítása szerint az ukránok mindössze egy százaléka támogatja, hogy Ukrajna minden Oroszország által elfoglalt területet átadjon Moszkvának, "ez megválaszol minden kérdést".

Szerinte egyértelmű, hogy Oroszország továbbra is a bűnös fél, és hiába próbálják meg ezt tisztára mosni, továbbra is Oroszország felelős a háborúért.

– Azt gondolhatják, hogy megállapodásokkal mindent meg lehet oldani, azonban ez lehetetlen. Ukrajnában senki sem bízik Putyinban. Világos biztonsági garanciákra van szükségünk – hangsúlyozta, gondolatát azzal fűzve tovább, hogy szerdán Keith Kellogg, Donald Trump ukrajnai különmegbízottja Kijevbe látogat, és mindezt saját szemével láthatja majd.

– Kellogg ezt ma látni fogja... Hadd járkáljon Kijevben és más városokban. A főváros 20–30 százaléka a hiányzik, mivel elpusztították. Hadd beszélhessen emberekkel, hogy megkérdezhesse: a saját elnökükben vagy Putyinban bíznak? Kérdezze őket Trumpról, és hogy mit gondolnak az emberek Trumpról a nyilatkozatai után – fogalmazott Zelenszkij, aki szerint fontos, hogy Kellogg beszéljen emberekkel. Emellett megismételte korábbi ígéretét, hogy Trump különmegbízottját elviszi a frontvonalra is.

Ezenkívül visszautalt arra, hogy Ukrajna továbbra is olykor lőszerhiánnyal küzd – azt állította, hogy egy meg nem nevezett ukrán város jelenleg nehezen tudja megoldani a légvédelmét, mivel kifogyott a lőszerből.

Kérdésre megismételte, hogy továbbra is tárgyal az Európai Unióval az ukrán hadsereg finanszírozása kapcsán, de úgy látja, elképzelhető, hogy alternatív megoldásokat is kell majd keresnie. Zelenszkij kijelentette, Ukrajna hajlandó lenne fegyvert vásárolni az Egyesült Államoktól úgy, ahogy Izrael és más közel-keleti országok is teszik mindezt.

