Megvan az amerikai-ukrán nyersanyag-megállapodás - biztonsági garanciák nélkül

Ukrajna és az Egyesült Államok új megállapodást kötött, amelynek célja Ukrajna ásványkincseinek közös kitermelése és értékesítése, beleértve az olajat, a gázt és a ritkaföldfémeket is – számolt be a Financial Times.



Forrás: UnitedMedia 24

A megállapodás előzménye, hogy az amerikai fél elállt korábbi, 500 milliárd dolláros bevételi részesedés iránti igényétől, amelyet Kijev túlzónak tartott.

Az ukrán tisztviselők remélik, hogy az új feltételek javítják a kapcsolatokat a Trump-adminisztrációval, és hosszú távú amerikai biztonsági elkötelezettséget eredményeznek.

A megállapodás értelmében létrehoznak egy alapot, amelybe Ukrajna a jövőben állami tulajdonú ásványi erőforrásainak, például olaj és gáz, monetizálásából származó bevételeinek 50%-át befizeti.

Ez az alap ukrajnai projektekbe fektet be, elősegítve az ország gazdasági fejlődését. Fontos megjegyezni, hogy a megállapodás nem vonatkozik a már működő vállalatok, mint például a Naftogaz vagy az Ukrnafta tevékenységére, így azok bevételei továbbra is közvetlenül az ukrán államot illetik.

Bár Kijev eredetileg amerikai biztonsági garanciákat is szeretett volna a megállapodás részeként, a végleges dokumentum ezt nem tartalmazza.

Emellett több fontos részlet - például az amerikai részesedés mértéke az alapban és a közös tulajdonlás feltételei - további tárgyalásokat igényel. Az ukrán kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás egyelőre keretjellegű, és a bevételek átcsoportosítása csak az alap létrehozása után kezdődik meg, így van idő a fennmaradó kérdések rendezésére.

A Trump-adminisztráció eredeti javaslata, amely szerint az Egyesült Államok 100%-os pénzügyi érdekeltséget szerzett volna egy újjáépítési alapban, és Ukrajna 50%-os bevételi hozzájárulást nyújtott volna az ásványi erőforrások kitermeléséből, akár 500 milliárd dollár értékben, Kijev és más európai fővárosok felháborodását váltotta ki.

Ezeket a feltételeket az ukrán tisztviselők elfogadhatatlannak minősítették, és a végleges megállapodásból az amerikai fél végül eltávolította azokat.

A megállapodás véglegesítése előtt Volodimir Zelenszkijnek még meg kell szereznie a parlament jóváhagyását, ahol az ellenzéki képviselők jelezték, hogy heves vitára számítanak a ratifikáció előtt. A megállapodás aláírása lehetőséget nyújtana Zelenszkijnek és Trumpnak, hogy a Fehér Házban találkozzanak, és megvitassák a két ország közötti kapcsolatok jövőjét.