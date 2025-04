Háború :: 2025. április 10. 12:18 ::

Megtanultak harcolni, és "ideológiailag is képzettek" - félelmetes ellenséggé váltak az észak-koreai katonák

A harci tapasztalatok megtanították az oroszok szövetségeseinek a modern hadviselési taktikákat, amelyek az ideológiai hevülettel kombinálva jelentős ellenféllé teszik őket az ukránok számára. A döntő csaták a kurszki térségben, ahonnan az ukrán hadsereg mára nagyrészt visszavonult, megmutatták, hogy az észak-koreai erők hogyan igazították villámgyorsan a közelmúltban még elavult taktikájukat Európa második világháború óta legnagyobb háborújához − írta meg a The Wall Street Journal.



Illusztráció: KCTV

Decemberi első előretöréseik a csatatéren nagy csoportokban történtek, tüzérségi, drónok vagy páncélozott járművek támogatása nélkül, és így könnyű célpontot jelentettek az ukrán védők számára.

Februárra nagy létszámuk, fizikai állóképességük és a tűz alatt való előrenyomulásra való hajlandóságuk kombinálódott a jobb taktikai tudatossággal, például a kis csoportokban való mozgással, valamint a teljes orosz fegyverarzenál támogatásával, a siklóbombáktól a tüzérségig és az öngyilkos drónokig. Jobban integrálódtak az orosz erőkhöz, és amikor az észak-koreaiak befejezték a támadásaikat, az oroszok jellemzően átvették az állásaikat.

− Folyamatosan csak előrenyomultak. Nekünk egy századunk állomásozott ott, míg ők zászlóaljakban támadtak − mondta Oleh Sjriajev ukrán százados.

A cikk szerint, bár a Nyugat is tanult az ukrajnai háborúból, a harcok az észak-koreaiaknak páratlan tapasztalatot biztosítanak. Ezeket a készségeket most otthon elterjeszthetik az ország hatalmas hadseregében. Ez nyugtalanítja Észak-Korea saját ellenségeit Szöulban és Tokióban, amelyek már most is küzdenek Phenjan növekvő nukleáris fenyegetésével. Dél-Korea és Japán csapatai, az Egyesült Államok legfontosabb ázsiai szövetségesei évtizedek óta nem vettek részt ilyen nagyszabású akcióban.

A katonai elemzők, a velük harcoló katonák és az ukránok által a csapatoktól megszerzett dokumentumok szerint azonban az észak-koreaiak gyorsan alkalmazkodtak.

Az egyik leggyorsabb adaptáció a drónhadviselés ellen történt. Amikor először bevetették őket, az észak-koreaiak egyszerűen csak bámulták a drónokat, nem értették, hogy azok fenyegetést jelentenek. De nagyon gyorsan megtanultak olyan taktikákat, amelyekkel elkerülhetik vagy megsemmisíthetik őket − derül ki az ukrán tisztviselők által közzétett videókból és az Emberi Jogi Alapítvány koreai részlege által elemzett dokumentumokból −, mint például az, hogy egy embert csalinak használnak, míg a többiek a drónra lőnek.

Legalább egy észak-koreai katonát, valószínűleg egy tisztet, holtan találtak egy dróndetektorral − amelyet az oroszok használnak a drónok észlelésére. Nem valószínű, hogy Kim csapatai tudták, hogyan kell használni a technológiát, amikor december közepén a csatatérre vezényelték őket.

Hogy elkerüljék az ukrán dróntámadások okozta veszteségeket, az észak-koreaiak megtanulták, hogy az ellenséget oldalról támadják, és kisebb csoportokra oszoljanak, hogy elkerüljék, hogy az ukránok eltalálják őket.

− Találkoztak a modern hadviseléssel, és tanulnak belőle − mondta az ukrán különleges erők katonája, aki már harcolt az észak-koreaiak ellen.

Az észak-koreai csapatoktól megszerzett dokumentumok gondos jelentéseket mutatnak a harctéri mozgásokról, és a használt felszerelések részletes elszámolását.

„Tegnap a 3. század 3-as szakaszának egyik katonája összetévesztett egy állatot egy emberrel, és véletlenül tüzelt” – állt egy december 5-én kelt feljegyzésben. „Végezzenek oktatást az állomány részére a véletlen lövések megelőzésére, alaposan vizsgálják ki, és biztosítsák a megfelelő szolgálatteljesítést.”

A dokumentumokból kiderült, hogy az észak-koreaiak nehezen integrálódtak az orosz csapatokba, és megjegyezték, hogy szükségük van az orosz hírszerzésre az ukrán drónok indítóhelyeiről vagy tüzérségi állásokról, hogy megelőző csapást mérjenek rájuk, és minimalizálják az áldozatok számát. Végül az észak-koreai gyalogság megsegítésére az oroszok saját nagy teljesítményű drónjaikat használták, bombákat dobtak az ukrán katonákra, valamint az infrastruktúrára és az ellátó járművekre, hogy elvágják őket az erőiktől.

Március végén Észak-Koreában Kim Dzsongun egy új korai előrejelző repülőgépet és kis öngyilkos drónokat tekintett meg, amelyekbe az állami média állítása szerint mesterségesintelligencia-technológiát építettek be. Elemzők szerint Észak-Korea valószínűleg egy orosz gyártmányú teherszállító repülőgépet alakított át, míg a szöuli hadsereg szerint Moszkva segíthetett a technológiával és az alkatrészekkel. Kim felszólította a tisztviselőket, hogy a pilóta nélküli berendezéseket és a mesterséges intelligenciát tekintsék elsődleges prioritásnak a hadsereg korszerűsítésekor − közölte az állami média.

Miután a kezdeti időkben hatalmas veszteségeket szenvedtek, az észak-koreai csapatok január elején kivonultak a kurszki csatatérről. Körülbelül egy hónappal később tértek vissza, amikor Oroszország felgyorsította az ukránok saját területéről való kiszorítására irányuló erőfeszítéseit. A Kreml prioritásként kezelte a győzelmet a térségben, hogy megtagadja Ukrajnától a béketárgyalásokon való alkudozás lehetőségét, és legjobb drónoperátorai közül néhányat odatelepített.

Azóta az észak-koreai katonák a legértékesebbek közé tartoznak a harctéren, mivel az orosz erőkkel való erősebb integráció és a jobb taktika kombinálódott a kitartásukkal, mondták ukrán katonák és elemzők.

− Az észak-koreai parancsnokok az oroszok mellett ülnek, és koreai nyelven adják át az utasításokat − mondta az ukrán katonai hírszerző ügynökség egyik tisztviselője. Alapvetően az észak-koreaiak megértik az orosz nyelv elemi szavait, amelyeket a kiképzésen tanulhattak meg. Egy olyan háborúban, ahol a drónok még veszélyesebbé tették a túlélést a gyalogság számára, az, hogy az észak-koreaiak hajlandóak tűz alatt előrenyomulni, döntő előnyt jelent.

− A puszta emberfölény miatt elkezdtek némi teret nyerni − mondta Sjriajev.

Az észak-koreaiak rendíthetetlen előrenyomulása halálos tűz alatt ráébresztette a parancsnokot egy kulcsfontosságú előnyre, amellyel az ukránokkal szemben rendelkeznek: az emberi élet értékének nyilvánvaló semmibevételére, amely még az oroszokét is felülmúlja.

− Miért a koreaiak rohamoznak? Pszichológiailag és fizikailag is jobban felkészültek. Kurszkban teljesítették a küldetésüket − fogalmazott.