Háború, Külföld :: 2025. augusztus 28. 11:50 ::

Az EU diplomáciai képviseletének épülete is megrongálódott a kijevi rakétatámadásban

Az Európai Unió kijevi diplomáciai képviseletének épülete is megrongálódott az orosz erők Kijev elleni, halálos áldozatokat is követelő rakétatámadásában - közölte csütörtökön António Costa, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.

"Részvétemet fejezem ki az ukrán áldozatoknak, és együttérzek az EU-delegáció munkatársaival, akiknek épületét a szándékos orosz csapás megrongálta" - írta Costa az X közösségi oldalon. Hangsúlyozta: "Az EU-t nem lehet megfélemlíteni. Oroszország agressziója csak növeli eltökéltségünket, hogy kiálljunk Ukrajna és népe mellett."

Az EU ukrajnai nagykövete, Katarina Mathernová arról számolt be, hogy a képviselet épületét súlyosan megrongálta a robbanás lökéshulláma, de az alkalmazottak nem sérültek meg.

Az ukrán hatóságok közlése szerint az éjszakai támadás - amely a háború második legnagyobb légicsapása volt - tíz ember, köztük egy gyermek halálát okozta.

"Miközben a világ a békét keresi, Oroszország rakétákkal válaszol" - fogalmazott Kaja Kallas, az EU kül-és biztonságpolitikai főképviselője az X-en közzétett bejegyzésében, hozzátéve: a kijevi támadás tudatos döntés az eszkaláció mellett, és a béketörekvések semmibevétele.

(MTI)