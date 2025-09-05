Háború :: 2025. szeptember 5. 21:56 ::

Zelenszkij Ficónak: hajlandók vagyunk földgáz és kőolaj eljuttatására Szlovákiába - de csak ha nem orosz forrásból érkeznek

Feszültnek ígérkező találkozóra érkezett a szlovák kormányfő Volodimir Zelenszkijhez pénteken. Az ukrajnai elnök Ungváron fogadta Robert Ficót, ahol a megbeszélés időpontját biztonsági okokra hivatkozva hosszas titkolózás előzte meg, és a sajtótájékoztatót is élő közvetítés nélkül tartották meg.



Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

Zelenszkij a sajtótájékoztatón közölte, kiemelten foglalkoztak az energiahordozók kérdésével – mivel a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát egy ukrán dróntámadás megrongálta, ezen keresztül egy időre leállt az orosz kőolaj Szlovákiába és Magyarországra tartó exportja. A két ország továbbra is nagyban építi földgáz- és kőolajimportját orosz forrásokra – utóbbinak technikailag is kevés alternatívája van –, így nem meglepő, hogy ez kiemelt téma volt. Már csak azért sem, mert Fico előre jelezte, hogy szóvá teszi a Barátság kőolajvezeték ügyét, mert „elfogadhatatlan, hogy olyan infrastruktúra sérüljön, amely létfontosságú Szlovákia számára”.

„Mi hajlandók vagyunk továbbra is a földgáz és a kőolaj eljuttatására Szlovákiába, ha nem orosz forrásból érkeznek” – mondta a sajtótájékoztatón Zelenszkij az Ukrinform szerint. Részletekről nem beszélt, de a kőolaj esetében elméletileg az alternatíva az azeri forrás lehetne, a nyersanyagot Grúzián át tengeren, majd Odesszától vezetéken keresztül lehetne eljuttatni, a Barátság kőolajvezetéket is felhasználva.

A villamosenergiáról azt mondta, hogy Ukrajna korábban szállított Szlovákiába – és Magyarországra is –, „ezen a területen továbbra is dolgozhattunk volna együtt, ha Oroszország nem okozott volna nehézségeket az energetikai hálózatra mért csapásokkal”, hiszen a háború előtt Ukrajna „mindig energiatöbblettel rendelkezett”.

Épp az energetikai hálózatot ért támadásokra reagálva arról beszélt: Ukrajna válaszolni fog az orosz agresszióra. Ez csak úgy értelmezhető, hogy folytatódnak az orosz kőolaj-finomítók és vezetékek elleni ukrán akciók is, amelyek miatt Magyarország kitiltotta a schengeni övezetből a dróntámadások végrehajtásáért felelős parancsnokot, a „Magyar” hívójelű Robert Brovdit.

A diplomáciai feszültség újabb szintjét okozó lépés gyakorlati súlyát beárazta Brovdi reakciója – és Lengyelországé, amely meghívta pihenésre a vállalkozóból lett katonát, zárójelbe téve a schengeni övezetből való kizárást jelentő magyar döntést. De leginkább az, hogy pénteken Brovdi kijelentette, a rjazanyi olajfinomító ellen újabb támadást hajtottak végre, tovább csökkentve az orosz kőolajfeldolgozó-kapacitást.

(Telex nyomán)