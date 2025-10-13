Elengedett Izrael hétfőn a tűzszüneti megállapodás értelmében 1968 bebörtönzött palesztint, a Hamász pedig délután átadta négy izraeli túsz holttestét a Vöröskereszt képviselőinek, miután az élő túszaikat a nap folyamán már szabadon engedték.
Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a vöröskereszt időközben már négy koporsót vett át, amelyeket most átadnak a Gázai övezetben lévő izraeli katonáknak. A holttesteket a végső azonosítás és a halál okának megállapítása végett törvényszéki orvostani intézetbe szállítják.
Jiszráel Kac védelmi miniszter hétfőn elégedetlenségét fejezte ki a Hamász azon bejelentése kapcsán, hogy egyelőre mindössze négy holttestet adnak át. "Bármilyen késedelem vagy szándékos vonakodás a megállapodás súlyos megsértésének minősül, és ennek megfelelően fogunk reagálni" - fenyegetőzött a tárcavezető az X-en.
A Hamász korábban jelezte, hogy egyes halott túszok holttestének megtalálása több időt vehet igénybe, mivel nem mindegyikük esetében ismert, hogy hol temették el.
Az első buszok a szabadon engedett palesztinokkal a ciszjordániai Rámalláhba érkeztek meg. Televíziós képsorok szerint röviddel a buszok elindulása előtt az izraeli biztonsági erők egy börtön előtt könnygázt és villanógránátokat vetettek be oszlatásra.
(MTI nyomán)