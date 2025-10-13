Háború :: 2025. október 13. 22:23 ::

1968 bebörtönzött palesztint engedtek szabadon a zsidók

Elengedett Izrael hétfőn a tűzszüneti megállapodás értelmében 1968 bebörtönzött palesztint, a Hamász pedig délután átadta négy izraeli túsz holttestét a Vöröskereszt képviselőinek, miután az élő túszaikat a nap folyamán már szabadon engedték.

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a vöröskereszt időközben már négy koporsót vett át, amelyeket most átadnak a Gázai övezetben lévő izraeli katonáknak. A holttesteket a végső azonosítás és a halál okának megállapítása végett törvényszéki orvostani intézetbe szállítják.

Jiszráel Kac védelmi miniszter hétfőn elégedetlenségét fejezte ki a Hamász azon bejelentése kapcsán, hogy egyelőre mindössze négy holttestet adnak át. "Bármilyen késedelem vagy szándékos vonakodás a megállapodás súlyos megsértésének minősül, és ennek megfelelően fogunk reagálni" - fenyegetőzött a tárcavezető az X-en.

A Hamász korábban jelezte, hogy egyes halott túszok holttestének megtalálása több időt vehet igénybe, mivel nem mindegyikük esetében ismert, hogy hol temették el.

Az első buszok a szabadon engedett palesztinokkal a ciszjordániai Rámalláhba érkeztek meg. Televíziós képsorok szerint röviddel a buszok elindulása előtt az izraeli biztonsági erők egy börtön előtt könnygázt és villanógránátokat vetettek be oszlatásra.

(MTI nyomán)