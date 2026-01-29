Háború :: 2026. január 29. 19:20 ::

Trump: Putyin beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti az ukrajnai városokat, ez nagyon kedves tőle

Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.

"Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe" - mondta Trump kabinetjének csütörtöki ülésén. Mint mondta, a térségbeli rendkívül hidegre tekintettel kérte ezt az orosz elnöktől.

"Ez nagyon kedves volt (tőle). Nagyon sok ember azt mondta, hogy ne vesztegesd az időt a telefonhívásra, nem fogod ezt elérni. De ő ezt megtette" - húzta alá Trump.





(MTI)