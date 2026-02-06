Háború :: 2026. február 6. 09:55 ::

Ukrán védelmi miniszter: letiltották az oroszok által használt Starlink-terminálokat

A SpaceX amerikai űripari vállalat letiltotta az oroszok által használt műholdas internetszolgáltatást biztosító Starlink-terminálokat - közölte Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter a Telegramon.

A tárcavezető kiemelte, hogy az ukrán felhasználók számára folytatják a Starlink-terminálok hitelesítését. "A terminálok első csoportja, amely bekerült az úgynevezett fehér listára, már működik" - jelentette be. Hozzétette, hogy jelenleg a listákat naponta egyszer frissítik. Szavai szerint ha valaki benyújtotta a terminálját regisztrációra, de még nem működik, érdemes várni, mert ez egy "rendkívül nagyszabású folyamat, amely időt igényel". Köszönetet mondott azoknak a katonáknak és parancsnokoknak, akik gyorsan hitelesítették a termináljaikat, mivel - mint rámutatott - a kapcsolat folyamatossága és stabilitása kritikus fontosságú a fronton.

Január végén az Elon Musk tulajdonában lévő SpaceX átfogó intézkedéssorozatba kezdett annak érdekében, hogy leválassza az oroszokat a műholdas kommunikációs rendszerről, mivel egyre aktívabban kezdték használni a Starlink-terminálokat csapásmérő drónok irányításához.

(MTI nyomán)