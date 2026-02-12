Háború :: 2026. február 12. 12:43 ::

Belgium jogi lépéseket készít elő az orosz árnyékflotta feltartóztatására

Törvénymódosítást készít elő Belgium annak érdekében, hogy feltartóztathassa az orosz árnyékflottához tartozó, hamis lobogó alatt vagy lobogó nélkül közlekedő hajókat - jelentette be csütörtökön Annelies Verlinden belga igazságügyi miniszter.

A tárcavezető közölte: a belga hatóságoknak jelenleg nincs megfelelő jogalapjuk arra, hogy az ország felségvizein megállítsák vagy átvizsgálják az ilyen hajókat. Belgium ezért olyan jogi és működési keretek kialakítására készül, amelyek lehetővé tennék a tengerjogi ENSZ-egyezmény ide vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását.

Sajtóértesülések szerint a főként orosz érdekeltségű árnyékflotta több mint 500 hajóból állhat. A De Tijd és a VRT NWS hírlapok oknyomozó vizsgálata - brit, holland és német médiapartnerekkel együttműködésben - arra jutott, hogy az érintett hajók több mint harminc ország - köztük Angola, Aruba, Zambia és Botswana - lobogóját használják eredetük leplezésére, illetve egyes esetekben lobogó nélkül közlekednek.

A vizsgálat szerint november 1. és február 1. között 61 ilyen hajó haladt át európai vizeken, közülük 20 az Északi-tengeren, legalább 13 pedig Belgium kizárólagos gazdasági övezetében is megjelent. Belgium eddig egyetlen ilyen hajót sem tartóztatott fel.

Franciaország a közelmúltban a Földközi-tengeren lépett fel egy, az árnyékflottához tartozónak tartott tanker ellen, amely a hatóságok szerint hamis lobogó alatt közlekedett. Emmanuel Macron francia elnök az intézkedést indokoltnak nevezte, és igazságügyi vizsgálat indult az ügyben.

Németország eközben lefoglalt egy, az árnyékflottához tartozó orosz hajót, amelynek meghibásodott a hajtóműve a Balti-tengeren, és az Európai Unió szankciói alapján vették őrizetbe. A német hatóságok közlése szerint a lépés egyértelmű üzenet Moszkvának arra vonatkozóan is, hogy a rossz műszaki állapotú és átláthatatlan tulajdonosi hátterű tankerek alkalmazását nem tűrik el.

Az Európai Unió is szigorította az árnyékflottára és annak működtetőire vonatkozó szankciókat. Az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács 2025 decemberében olyan személyek és vállalatok ellen rendelt el intézkedéseket, amelyek részt vesznek az orosz árnyékflottához köthető hajók üzemeltetésében vagy irányításában, a Moszkva szénhidrogén-exportból származó bevételeinek csökkentését célzó szélesebb körű intézkedések részeként.

Január végén Németország és további 13 uniós tagállam közös nyilatkozatban figyelmeztetett: a Balti- és az Északi-tengeren többes vagy hamis lobogó alatt közlekedő hajókat hontalannak tekinthetik, ami szigorúbb fellépést tesz lehetővé. Egy tervezett uniós tengerészeti nyilatkozat az ellenőrzések kiterjesztését és a lobogó szerinti államokkal való együttműködés erősítését is célul tűzte ki.

Belga illetékesek szerint a jogszabály-módosítás sürgős, ha az ország aktívabban kíván hozzájárulni az uniós végrehajtási erőfeszítésekhez, ugyanakkor a hajók feltartóztatásához, őrizetbe vételéhez vagy eltérítéséhez még további jogi és operatív akadályokat kell elhárítani.

(MTI)