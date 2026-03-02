Háború, Videók :: 2026. március 2. 13:21 ::

A kuvaiti légvédelem lőtte le tévedésből az amerikai repülőgépeket

Nagyon úgy fest, hogy az amerikai légierő elszenvedte első veszteségét az Irán elleni katonai műveletek során – a kuvaiti légvédelem véletlenül lelőtt egy amerikai F-15 Strike Eagle vadászbombázót.



Fotó: Joan Valls/Urbanandsport / NurPhoto / Getty Images

A gép lelövéséről több felvétel is készült – az F-15-öst a kuvaiti légvédelem szedte le, véletlenül.

Another angle of this morning’s crash of an apparent shot down F-15 by “friendly fire” over Kuwait. pic.twitter.com/HCTXwW9vlq March 2, 2026

A Strike Eagle kétfős legénysége katapultált, helyi lakosok elvitték őket a kuvaiti rendőrségre.





The Pilot is alive and ejected in time

pic.twitter.com/RwQmmasbsa 🚨Just in: A U.S. F-15 fighter jet has crashed over Kuwait in a friendly fire incidentThe Pilot is alive and ejected in time March 2, 2026

Alleged footage showing the pilot of the F-15 that crashed this morning in a “friendly fire” incident over Kuwait, lying in the trunk of a car appearing to have suffered at least minor injuries. pic.twitter.com/qAskZ9pzH4 March 2, 2026

Az F-15 Strike Eagle egy kifejezetten nagy hatótávolságú csapásmérő feladatokra specializált vadászbombázó, az USA és Izrael is használja őket Irán ellen.

Egy ilyen gép felszereltségtől függően 90-100 millió dollárba kerül.

Arról továbbra sincs információ, hogy a többnyire kínai és orosz eszközökkel dolgozó iráni légvédelem akár egyetlen amerikai / izraeli repülőgépet le tudott volna lőni a harmadik napja tartó háború során.

Több gép is lezuhanhatott

A kuvaiti állami hírügynökség információi szerint közben a kuvaiti védelmi minisztérium azt közölte, hogy több amerikai katonai repülőgép zuhant le hétfőn, és a legénység minden tagja túlélte a balesetet.

„A vonatkozó hatóságok azonnal megkezdték a kutató-mentő műveleteket” – közölte Said Al-Atwan őrnagy, a kuvaiti védelmi minisztérium szóvivője.

„A legénységet kimentették a balesetek helyszínéről, kórházba vitték állapotfelmérésre, és megkapták a szükséges orvosi ellátást” – tette hozzá, kiemelve, hogy a személyzet állapota stabil.

Al-Atwan elmondta, hogy Kuvait „közvetlen koordinációban” áll az amerikai hatóságokkal.

Frissítés: három gép zuhant le

Az Irán ellen indított Epic Fury hadműveletet támogató három F-15E Strike Eagle típusú amerikai harci repülőgép baráti tűz miatt zuhant le Kuvaitban hétfőn. Az amerikai gépeket a kuvaiti légvédelem lőtte le tévedésből - közölte az amerikai hadsereg térségért illetékes középső parancsnoksága (CENTCOM).

"A teljes, hatfős legénység épségben katapultált, megtalálták őket, állapotuk stabil" - tudatta a CENTCOM. Az amerikai parancsnokság szerint Kuvait elismerte az incidenst, amelynek okát még vizsgálják.

Az amerikai hadsereg számára, amely körülbelül 13 500 katonát állomásoztat ott, Kuvait fontos logisztikai csomópont a Közel-Keleten.

A CNN hírcsatorna közlése szerint a baleset az amerikai Ali al-Szálem légitámaszponttól néhány kilométerre történt.

Kuvaitot és más Perzsa-öbölbeli országokat is támadás ért, miután Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapásokban.

A kuvaiti polgári védelem több "ellenséges drón" elfogását jelentette, amelyek a tenger felől közelítették meg az országot.

Közben szemtanúk arról számoltak be a dpa hírügynökségnek, hogy a kuvaiti amerikai nagykövetség fölött füstöt észleltek, a tűz okát azonban egyelőre nem lehetett megállapítani.

A kuvaiti amerikai nagykövetség a közösségi médiában figyelmeztetést adott ki a rakétatámadás és drónok jelentette fenyegetés miatt, és mindenkinek azt tanácsolta, hogy ne menjenek a nagykövetségre. Az amerikai állampolgárokat arra kérték, hogy maradjanak otthon, és legyenek éberek a lehetséges támadások miatt.

