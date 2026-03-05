Háború :: 2026. március 5. 19:35 ::

Macron amerikai katonai repülőgépek állomásozását engedélyezte Franciaországban

Amerikai támogató katonai repülőgépek landolását engedélyezték a délkelet-franciaországi Istres légitámaszpontján - jelentette be csütörtökön a francia vezérkar, hozzátéve, hogy "teljes garanciát" kapott arra, hogy ezek a gépek "semmilyen módon nem vesznek részt az Egyesült Államok iráni műveleteiben".

"A műveleteket támogató (nem harci) amerikai repülőgépek szálltak le Istres légitámaszpontján. (...) Figyelembe véve a körülményeket, Franciaország megkövetelte, hogy az érintett eszközök semmilyen módon ne vegyenek részt az Egyesült Államok által Iránban végzett hadműveletekben, hanem kizárólag a régióbeli partnereink védelmének támogatására szolgáljanak. Teljes garanciát kapott erre" - olvasható a vezérkari közleményben.

"Ez egy rutinszerű eljárás a NATO keretein belül" - emlékeztetett a vezérkar.

"Egy utántöltő repülőgép benzinkút, nem pedig vadászgép. Tehát a téma itt egyértelműen a tankolási képesség, ez az egyetlen engedély, amelyet a köztársasági elnök megadott" - fogalmazott a francia védelmi miniszter, Catherine Vautrin egy vidéki látogatásán.

Franciaország a hatodik napja tartó közel-keleti konfliktus kezdete óta "szigorúan védelmi" álláspontot képvisel Emmanuel Macron államfő szavai szerint, aki kedd este bejelentette, hogy jelentős katonai erőket, köztük a Charles-De-Gaulle repülőgép-hordozót a Földközi-tengeri térségbe vezényelte.

A francia elnök kedd esti élő televíziós beszédében, bár Iránt tette fő felelőssé a közel-keleti konfliktusért, úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított offenzíva "a nemzetközi jog keretein kívül" történik, és hangsúlyozta, hogy Párizsnak "intézkedéseket kell tennie saját biztonsága, állampolgárai és bázisai, valamint a térségbeli szövetségeseinek biztonsága érdekében".

Franciaországnak védelmi megállapodásai vannak Katarral, Kuvaittal és az Egyesült Arab Emírségekkel, valamint "szilárd kötelezettségvállalásai Jordániával és Irakkal". Mindegyik iráni légicsapások célpontja volt - emlékeztett az államfő.

"Irán két francia bázist támadott meg az Egyesült Arab Emírségekben, de nem biztos, hogy szándékosan célozta meg őket" - vélte csütörtökön az RTL kereskedelmi rádiónak adott interjúban a hadügyminiszter. Elmondta, hogy hat francia Rafale repülőgép érkezett erősítésként az Egyesült Arab Emírségekbe.

Emmanuel Macron bejelentéseit követően a baloldali ellenzék óva intett attól, hogy Franciaország belesordódjon a konfliktusba.

(MTI)