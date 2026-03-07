Háború, Külföld :: 2026. március 7. 12:18 ::

UNHCR: 118 ezer ember vált belső menekültté Afganisztánban és Pakisztánban

Mintegy 118 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát a Pakisztán és Afganisztán között zajló összecsapások miatt - figyelmeztetett szombaton az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR).

A szervezet úgy tudja, az afgán oldalon 115 ezren, Pakisztánban pedig körülbelül háromezren menekültek el a két szomszédos ország között zajló harcok elől.

Az ENSZ afganisztáni missziója (UNAMA) hangsúlyozta, hogy az összecsapások nem értek véget és a nemzetközi humanitárius jog betartására figyelmeztette a szemben álló feleket.

Pénteken több tucatnyian tüntettek Kabulban és a kelet-afganisztáni Lagman tartományban az Afganisztán elleni pakisztáni támadások ellen.

Iszlámábád és Kabul között régóta feszült a viszony, és már tavaly fegyveres konfliktus robbant ki köztük, majd októberben tűzszüneti megállapodás született. A két ország közötti összecsapások február 26-án újultak ki, amikor Afganisztán megtorló csapásokat mért pakisztáni létesítményekre, válaszul Pakisztánnak az Afganisztán területén tevékenykedő fegyveresek elleni támadásaira.

Iszlámábád szerint a kabuli tálib vezetés évek óta nem lép fel elég határozottan az Afganisztán területén bujkáló és onnan akcióba induló terrorcsoportok, főképp a pakisztáni tálibok (Tehrík-i-Talibán Pakistan, TTP) ellen.

Február 26-a óta több ország - például Törökország - felajánlotta a közvetítését a feszültség csökkentése érdekében, Mosarraf Zajdi pakisztáni kormányszóvivő azonban pénteken leszögezte: "Nincs miről beszélni. Nem lesz párbeszéd, nem lesznek tárgyalások; véget kell vetni az Afganisztánból érkező terrorizmusnak. Ez Afganisztán ügye, Pakisztáné pedig az, hogy megvédje állampolgárait".

(MTI nyomán)