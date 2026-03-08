Háború, Külföld :: 2026. március 8. 23:35 ::

Hercog izraeli elnök a BBC-ben lázítja az iráni népet

Jichák Hercog izraeli elnök szerint az amerikai-izraeli hadműveletek "kiváló lehetőséget teremtettek" az iráni nép számára ahhoz, hogy felkeléssel megdöntse a teheráni rezsimet.

Hercog a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: Izrael egyértelmű célkitűzései közé tartozik annak megakadályozása, hogy Irán nukleáris fegyverekhez jusson, mivel a teheráni vezetés ismét "rohanvást" törekedett ilyen fegyverek kifejlesztésére.

A hadművelet céljai közé tartozik a nagy hatótávolságú iráni rakéták megsemmisítése is - tette hozzá az izraeli államfő.

Jichák Hercog a vasárnapi BBC-interjúban kijelentette azt is, hogy a katonai akció mindemellett "kitűnő lehetőséget kínál" az iráni nép számára ahhoz, hogy felkeléssel vívja ki a változást saját hazájában.

"Ezt rájuk hagyjuk, de úgy gondolom, hogy bárki, aki szabadságra és szabadságjogokra vágyik szerte a világban és különösen Európában, annak támogatnia kell az erre irányuló erőfeszítéseket" - fogalmazott az izraeli elnök.

Megismételte: itt a lehetőség a felkelésre, és Izrael szeretné, ha az iráni nép élne ezzel a lehetőséggel.

Hercog szerint Irán több mint egy nemzedéknyi idő óta "terrorcselekményeket szít" az egész világon, és a térségbeli országok most már koalíciót alkotva tudatják a teheráni rezsimmel, hogy "ennek vége".

Hozzátette: Izrael az Iránban zajló hadműveletekkel az egész világ, mindenekelőtt Európa jólétét szolgálja.

(MTI nyomán)