Háború :: 2026. március 16. 13:42 ::

Szaúd-Arábia több mint 60 támadó drónt fogott el az éjszaka

Szaúd-Arábia több mint 60 olyan drónt fogott el az éjszaka az ország olajban gazdag keleti részén, amely Irán felől támadott - közölte hétfőn a rijádi védelmi minisztérium.

Az Irán ellen több mint két hete folyó izraeli-amerikai offenzíva kezdete óta Irán megtorlásul már többször támadta a Perzsa-öböl országaiban található amerikai támaszpontokat és az olajipari létesítményeket, ezen belül a Szaúd-Arábia keleti részén található legnagyobb feldolgozó üzemeket. A legjelentősebb olajmezők Abkaik város körül terülnek el, és az Aramco olajvállalat szerint létesítményei naponta akár hétmillió hordó kőolajat is képesek ott feldolgozni.

A támadások veszélye miatt a rijádi védelmi minisztérium bejelentette egy új szolgáltatás bevezetését, amely lehetővé teszi, hogy az emberek egy mobilalkalmazáson keresztül jelentsék, ha "gyanús tevékenységeket észlelnek az égen", egyebek között drónt.

Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma is Iránból támadó újabb drónok és rakéták veszélyére figyelmeztetett. A hadsereg közölte, hogy légvédelme a támadások elhárításához eddig mintegy háromszáz rakétát, 1600 drónt és 15 manőverező robotrepülőgépet vetett be.

A Hormuzi-szoros kijáratánál fekvő Fudzsejra emírségben a helyi hatóságok jelentése szerint dróncsapás érte az egyik olajlétesítményt, aminek hatására hatalmas tűz ütött ki.

(MTI)