Háború :: 2026. március 17. 07:47 ::

Olaj- és gázipari létesítmények hamuvá változtatásával fenyeget az iráni hadsereg, ha támadás éri Harg szigetét

Az iráni fegyveres erők hamuvá változtatják annak az országnak az olaj- és gázipari infrastruktúráját, ahonnan az Egyesült Államok csapást akar majd mérni az Iránhoz tartozó Harg-szigeten lévő energetikai létesítményeire - jelentette ki hétfőn Abolfazl Sekarcsi, az iráni hadsereg szóvivője, akit a Tasznim helyi hírügynökség idézett.

"Ha az Egyesült Államok bármilyen agressziót vagy támadást hajt végre a Harg-sziget, annak olajkitermelő létesítményei és termináljai ellen, Irán válasza határozott és erőteljes lesz. Ilyen körülmények között iráni fegyveres erők megtámadják annak az országnak az olaj- és gázlétesítményeit, ahonnan a Harg-sziget elleni támadás indult" - húzta alá a szóvivő, hangsúlyozva, hogy az agresszor ország olaj- és gázlétesítményeit "hamuvá fogják változtatni".

Az iráni Forradalmi Gárda hétfőn arról számolt be, hogy az Egyesült Államok térségben lévő bázisaira csapást mértek, és amerikai vadászrepülőket rejtő hangárokat semmisítettek meg az Egyesült Arab Emírségekben található ad-Dafra és a bahreini Sejk Ísza támaszpontokon.

Mindeközben iraki biztonsági források szerint tűz ütött ki a bagdadi ar-Rasíd hotelben egy dróncsapás következtében. A pilóta nélküli harceszköz a szálloda egyik felső emeletét találta el. A hotelben gyakran külföldi delegációk szállnak meg. A közösségi médiában megjelent felvételeken sűrű füstöt lehetett látni a 18 emeletes épületből felszállni.

Az iraki belügyminisztérium szerint a polgári védelemnek sikerült úrrá lennie a helyzeten. A tárca hozzátette, hogy nem voltak áldozatok.

Az emírségekbeli Sah gázmezőn szintén dróntámadás miatt le kellett állítani a kitermelést - közölték a helyi hatóságok az X-en, hozzátéve, hogy a keletkezett tüzet sikerült megfékezni.

(MTI)