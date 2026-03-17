Háború :: 2026. március 17. 14:39 ::

WFP: rekordméretűre nőhet az élelmiszerbizonytalanság a Közel-Keleten dúló harcok miatt

Rekordméretűre nőhet az élelmiszerbizonytalanság a világban a Közel-Keleten dúló harcok miatt - figyelmeztetett kedden az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP).

Genfi sajtótájékoztatóján Carl Skau, a szervezet igazgatóhelyettese arra figyelmeztetett, hogy - amennyiben a harcok júniusig elhúzódnak - az emelkedő élelmiszerárak, illetve az üzemanyag- és a szállítási díjak megnövekedett költségei miatt világszerte akár további 45 millió embert is súlyos éhínség fenyegethet.

Elmondta azt is, hogy a harcok február 28-i kirobbanása óta a hajózási költségek máris 18 százalékkal emelkedtek, néhány útvonalon pedig változtatni kellett.

"Rekordméretű éhínség alakulhat ki a világban" - jelentette ki, "rettenetes perspektívának" nevezve ezt a lehetőséget.

Skau emlékeztetett arra is, hogy a világban már az iráni konfliktus előtt is korábban nem látott méreteket öltött az éhezés, kiemelve, hogy a WFP már így is kénytelen volt csökkenteni kiadásait, mert a donorországok inkább védelmi kiadásaikra fordítanak nagyobb összegeket.

(MTI)