Háború, Külföld :: 2026. április 6. 14:55 ::

António Costa csak Iránnak szab feltételeket, a zsidóknak és az Egyesült Államoknak nem

A közel-keleti háború kezdete után öt héttel egyértelmű, hogy csak diplomáciai megoldással lehet rendezni a kiváltó okokat - jelentette ki az Európai Tanács elnöke a közöségi oldalán hétfőn.

António Costa az X-en azt írta: a polgári infrastruktúra, különösen az energiatermelő létesítmények célba vétele jogtalan és elfogadhatatlan. Mindez - mint kiemelte - vonatkozik Oroszország ukrajnai háborújára, és minden más konfliktusra. Az iráni polgári lakosság a teheráni rezsim fő áldozata, akárcsak a katonai fellépés kiszélesedésének - emelte ki.

"Ahogyan azt a közelmúltban Maszúd Peszeskján iráni elnökkel folytatott telefonbeszélgetésemben hangsúlyoztam: az Európai Unió arra kéri Teheránt, hogy azonnal vessen véget a régió országai elleni támadásainak, és tegye lehetővé a hajózás szabadságának helyreállítását a Hormuzi-szoroson keresztül" - fogalmazott. (Valamiért az Egyesült Államokat és Izraelt nem kérte semmire, pedig ők az agresszorok - a szerk.)

Az eszkaláció nem eredményez tűzszünetet és békét, csak a tárgyalások, nevezetesen a regionális partnerek által vezetett folyamatos erőfeszítések - tette hozzá üzenetében az uniós tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.

(MTI nyomán)