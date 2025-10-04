Publicisztika :: 2025. október 4. 18:46 ::

Háromból semmi

Tehát háromból semmi, ez a Fidesz hangzatos szövegeinek idei „eredménye” eddig. Emlékeztetőül menjünk sorjában.

Idén év elején Orbán Viktor harciasan bejelentette, hogy ne is bajlódjanak az idei deviáns vonulás szervezésével a szervezők, mert nem lesz rá szükség. Eredmény: minden eddiginél nagyobb vonaglás, a normalitáspárti tüntetőket pedig akadályozta a rendőrség, nem élhettek gyülekezési jogaikkal, nem engedte őket oda a Gellért térre, ahol törvényesen bejelentett rendezvényük lett volna, helyette inkább nagy létszámban biztosították az LMBTQ-rendezvényt. Totális megsemmisülés és árulás, saját szavazóik becsapása.

A tragikus Charlie Kirk elleni halálos merénylet után az USA elnöke, Donald Trump terrorszervezetté nyilvánította az Antifát. Ekkor már Orbán Viktor is „bátorrá” vált, és azt mondta, ez Magyarországon is így lesz. Igaz, 2023 óta a Mi Hazánk ezt már több alkalommal kezdeményezte, de a Fidesz például a DK-val közösen leszavazta a parlamenti bizottságban. De úgy tűnik, ezt is amolyan fideszes módon sikerült „betiltani”, ugyanis gyakorlatilag Budapest utcáin napok óta zavartalanul, rendőri biztosítás mellett tüntet az Antifa bűntársaik mellett, ugyanis most a napokban folytatódik az Antifa-per. Ehhez az ügyhöz még annyit érdemes hozzátenni, hogy megszületett az egyik legidiótább fideszes mantra, amelynek persze már eddig is voltak előzményei, de „megfejtették” a dolgot: az Antifa valójában fasiszta. S ők – tehát a Fidesz – az igazi antifasiszták. Mondjuk ezt kétségtelenül elhiszem.

S a mai napon érkeztünk el az újabb totális lebőgéshez . De legalább ennek elébe már csak ígéretekkel sem készültek, nem mondták, hogy így meg úgy nem lesz megtartva a pécsi LMBTQP-rendezvény. Csak éppen a gyülekezési törvény szellemében ezt nem lehetett volna megtartani, a rendőrség nem is hagyta jóvá. Ennek ellenére biztosította a rendezvényt. Sőt, a mi hazánkos ellentüntetőket vegzálták, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai pedig egyenesen erőszakkal távolították el az illegális vonulás útvonalából. A fideszes sajtóban egy – eddig legalábbis – megpróbálják inkább elhallgatni az eseményeket.

Mondhatjuk, hogy ebben már tényleg semmi új nincs, nagyon meg lettünk volna – egyébként pozitív értelemben – lepődve, ha érvényt szerez a rendőrség a törvény tartalmának, és feloszlatja a deviánsok illegális vonulását. De azért a mai napra is maradtak új hírek, igaz összességében ez sem mondható meglepőnek, de azért mégis beszédes.

Magyar Péter árulta el (ő már csak tudja), hogy Orbán Viktor „fél liter bor és cigányzene” mellett „sokkal nyitottabb alkat”, mint aminek látszik. Az, hogy szereti a cigányzenét, eddig sem volt titok, rendszeresen mutatkozik együtt a Kis Grófóval. De lehet, a mai napon is szól a cigányzene Felcsúton, szigorúan a nyitottság szellemében... Mert ma igazán szükség van rá.

Lantos János – Kuruc.info