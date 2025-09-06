Friss hírek :: 2025. szeptember 6. 10:21 ::

Zuglói gázolás miatt közlekedik késséssel a szentkúti zarándokvonat

Elgázolt egy embert egy személyvonat a XIV. kerületi Szolnoki útnál - közölte szombat reggel a katasztrófavédelem az MTI-vel. Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére azt közölte, hogy a balesetben egy 50 év körüli férfi meghalt.

A Mávinform tájékoztatása szerint befejezték a helyszínelést, az S76-os vonatok ismét teljes útvonalon közlekednek, de a reggeli távolsági vonatok jelentős késéssel indulnak Budapestről Hatvan, Miskolc felé.

A korábbi korlátozás miatt 110 perces késéssel közlekedik a Nyugati pályaudvarról Nagybátonyba tartó szentkúti zarándokvonat.