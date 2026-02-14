Friss hírek :: 2026. február 14. 10:39 ::

ÉKM: az új KRESZ-ben kiemelt figyelmet kapnak a fogyatékossággal élők

A fogyatékossággal élőket képviselő szervezetekkel folytatódott pénteken az új KRESZ-szabályok egyeztetése. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) széles körű társadalmi és szakmai egyeztetések keretében tekinti át az új KRESZ tervezetét, valamint az arra beérkező észrevételeket - közölte a tárca szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint a fogyatékosságügyi egyeztetés mintegy 30 résztvevőjét Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára köszöntötte, aki elmondta, az új KRESZ tervezetének megjelenésekor az Országos Fogyatékosságügyi Tanács bevonásával összegyűjtötték az észrevételeket, amelyek segítik a fogyatékossággal élők közlekedését. Kiemelte, fontosnak tartja, hogy egy olyan, a mindennapi életet meghatározó szabályrendszerben, mint a KRESZ, hangsúlyosan jelenjenek meg a fogyatékosságügyi szempontok. Felhívta a figyelmet, hogy a fogyatékosságügyi államtitkárság a jövőben is várja a KRESZ-tervezettel kapcsolatos észrevételeket, amelyeket folyamatosan képviselni fog a további egyeztetések során.

Kerékgyártó János, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési stratégiáért és hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta, az új KRESZ két legfontosabb, alapelvként is meghatározott célja a közlekedésbiztonság növelése és a gyengébb közlekedők védelme. Kiemelten kezeli a tervezet a fokozott figyelmet igénylő közlekedőket, ők azok, akik életkorukból vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt valamilyen hátránnyal vesznek részt a közlekedésben. Rájuk nemcsak fokozottan kell figyelnie a többi közlekedőnek, de olyan szabályokat kell teremteni számukra a KRESZ-ben, ami a lehető leginkább segíti őket. Ezért is fontos, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter az új KRESZ tervezetét még a jogalkotás normál eljárása előtt hozzáférhetővé tette mindenki számára, így a jogalkotók elé már egy olyan szabályozás kerülhet, ami a legfontosabb társadalmi szervezetek érdekeit is a számukra legmegfelelőbb módon képviseli - foglalta össze Kerékgyártó János a közlemény szerint.

Az egyeztetésen elhangzott, fontos a járdahasználat szabályainak felülvizsgálata, az akadálymentes fel- és lehajtás és a megfelelő haladási tér biztosítása, a tájékozódást segítő lehetőségek kialakítása. Nagyobb mértékben volna szükség a parkolóhelyek akadálymentesítésére, több akadálymentes, elektromos járművek töltésére szolgáló hely kialakítására, valamint a magántulajdonban lévő parklóházak, bevásárló központok parkolási szabályainak egységesítésére, az ingyenességük és a könnyű hozzáférhetőségük biztosítására - tették hozzá.

Az egyeztetésen részt vett a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, a Civil út Alapítvány, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, a Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Siketvakok Országos Egyesülete, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, az Afázia Egyesület képviselője - ismertette az ÉKM.

Az új KRESZ véleményezésére szolgáló workshop-sorozat folytatódik, a következő alkalomra a gépjárművezetők képviselőivel kerül sor. Az Építési és Közlekedési Minisztérium célja, hogy az új KRESZ minden közlekedési mód számára a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb feltételeket teremtse meg - áll a közleményben.

(MTI)