„Írjatok rám van információm Mészáros István ügyében!” - ezzel az üzenettel jelentkezett több mint egy hete a Privatkopo.hu Facebook-oldalán egy személy. A bűnügyi portál felvette vele a kapcsolatot, amelyet követően napokon át tartó chatelés következett. A titokzatos informátor feltűnően jól tájékozottnak tűnt a 2020. augusztus 10-én, bári kastélyában szénné égett milliárdos ügyében, különösen abban a kérdéskörben, amellyel összefüggésben a BRFK Felderítő Főosztálya hónapok óta nyomozást folytat. „Én mindent is tudok nektek adni, ami nincs sehol” - írta.

A kilétét felfedni nem kívánó informátor szerint azért indított nyomozást Mészáros István halála ügyében a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, mert - szó szerinti idézet következik - „az István lánya tett egy vallomást az öreg halála előtt 3 héttel hogy egy volt alezredes felhívta. 28 hívás volt pontosan. Az volt rendőr arra kérte a lányt szerződjön le velük mert akkor neki van egy tábornok ismerőse aki majd fel viszi Pintér úrhoz aki majd a Tekkel ki rakja az akkor ott tartózkodó Makai Zsoltot meg van nevezve a hívo neve telefonszáma. Az István lánya ezt már zsarolásnak vette és nem tett eleget annak a kérésnek hogy írjanak alá egy szerződés pontosan azt mondta ez a volt rendőr ha nem írja alla a szerződést meg fog halni az apja és rá 3 héttel rá el is hunyt na innen indult az emberölés ügye”. Az informátor hozzátette, látta a fiatal nő vallomását, amelyben mindezt elmondta a rendőröknek.

Valóban született ilyen tartalmú tanúvallomás a BRFK Felderítő Főosztályán, 2020. augusztus 3-án. A Privatkopo.hu birtokába került az a hangfelvétel, amelyet az elhunyt milliárdos fiatalabbik lánya rögzített 2020. július 16. napján, amikor a magát volt rendőrtisztnek mondó M. Ákos huszonnyolcadik alkalommal hívta Anikót, aki ezúttal felvette a telefont.

Kezét csókolom! M. Ákos vagyok. Kedves Anikó, találkoznunk kellene, nagyon gyorsan, mert a helyzet nagyon súlyos, és meg kellene beszélnünk a további lépéseket. (…) Mikor tudunk találkozni nagyon sürgősen? (…) Következő a helyzet, itt most egyszerűen azért kell gyorsan mennünk, hogy még élve vissza tudjuk hozni Istvánt ettől a csapattól. (…) Holnap találkoznunk kellene egy rendőr tábornokkal, aki intézné a továbbiakat. Mindent előkészítettünk, mindent megszerveztünk. Ők látták a Privátkopó cikkét, tőlem kaptak elég sok információt, amennyit csak tudtam, begyűjtöttem. (…) Az a helyzet, hogy a tábornok úr intézkedése alapján a TEK a rendelkezésünkre áll. De nagyon gyorsan kell lépnünk. Csak ön adhat megbízást erre. Úgy tudom, hogy eltűnés miatt tett bejelentést a rendőrségen, holott ez nem eltűnés, hanem emberrablás. A kettő nem azonos jogi kategória, a rendőrség nem egyformán keresi. (…)A tábornok neve, akihez mennünk kell, Bolcsik András. Pintér Sándor úrral személyes kapcsolata van, tartják folyamatosan a kapcsolatot. Én megtaláltam ezt a kapcsolatot, de nagyon gyorsan lépnünk kell. (…) A tábornok úrék intézik a továbbiakat. (…) Személyes találkozást kért öntől a tábornok úr, és onnantól kezdve viszont 72 órán belül megy a gőzhenger. (…) Nem kell feljelentést tennie. Ad egy megbízást a tábornok úréknak, hogy mindent intézzenek, és mindent el fognak intézni, Istvánt visszahozzák, a vagyont visszaszerzik, amit ezek elvittek törvénytelenül, mert a cégek átírása is gyakorlatilag a cégbíróságon van. (…) Tudom, hogy a tábornok úrék tudnak segíteni. Hajdú János tábornok, a TEK parancsnoka a Bolcsik tábornok tanítványa, tehát ott van egy ilyenfajta személyes kötődés. Az én mostani főnököm itt a cégnél, a Szanyi ezredes, ő is tanára és főnöke volt Hajdú tábornoknak, tehát itt több oldalról van „megfogva” Hajdú úr, és cselekvésre bírva. Próbáltam ma már sokszor elérni önt telefonon, de nem vette fel. (…) Nagyon fogy az időnk.