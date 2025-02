Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. február 24. 19:06 ::

Varnus Xavér feljelentette Dúró Dórát - a képviselő mentelmi joga felfüggesztését kérte

A képviselő és három társa ellen az Országgyűlés honlapján közzétett határozati javaslat szerint egy magánember tett feljelentést "aljas indokból vagy célból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazás miatt". A bíróság ezt követően kérte Dúró Dóra mentelmi jogának felfüggesztését. Az Országgyűlésnek a mentelmi bizottság ezt (4 igen, 1 nem szavazattal) nem javasolta. A testület elnöke határozati javaslatában nem nevezte meg a feljelentőt.

A feljelentő tudomására jutott, hogy a Dúró Dóra közösségimédia-oldalán közzétett, »Nyílt levél a Zeneakadémia vezetőjének […] ügyében« kezdetű bejegyzésben, a feljelentő személyével kapcsolatban becsületét sértő állítások kerültek közzétételre. A feljelentő szerint Dúró Dóra elkövetési magatartása azon tény állítása, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezéseket használó mondatai voltak, miszerint a feljelentő pedofil ragadozó, 14–16 éves gyerekeket manipulált és használt szexuális játékszerként.

Hargitai János (KDNP) parlamenti irományából ugyanakkor egyértelműen kiderül, hogy Varnus Xavér tett feljelentést. Az orgonaművész szerint a valótlan állítások alkalmasak voltak arra, hogy a társadalomban, környezetében, szakmájában a róla kialakult kedvező értékítéletet negatív irányba befolyásolják, becsületét nagy mértékben csorbítsák. Jelezte azt is, hogy Dúró Dóra nyílt levele miatt 2024. november 15. napján a Zeneakadémia lemondta a decemberi telt házas koncertjeit.

Dúró Dóra a mentelmi bizottság hétfői ülésén azt mondta: kéri mentelmi joga felfüggesztését, mert szerinte a politikusoknak is vállalniuk kellene tetteik következményeit, szeretne a bíróság előtt is kiállni az áldozatok mellett, mert ez az ügy róluk szól. Elmondta azt is, hogy a két másik feljelentett ügyében lefolytatták az eljárást, amely felmentéssel zárult. A testület úgy döntött: a mentelmi jog céljára tekintettel, a képviselők zavartalan munkavégzésének biztosítása érdekében indokolt a magánvádas ügyben a mentelmi jog fenntartása.

A tervek szerint az Országgyűlés plenáris ülése hétfőn dönt.

Frissítés: aberrált homoszexuális, pedofil maffia működik Magyarországon

Az Országgyűlés 36 igen, 103 nem és 6 tartózkodó szavazattal - a mentelmi bizottság ajánlásával összhangban - nem függesztette fel Dúró Dóra (Mi Hazánk) mentelmi jogát.

Dúró Dóra a parlament előtt azt mondta: Varnus Xavér ellene tett feljelentése miatt kéri mentelmi joga felfüggesztését. Felszólalásában úgy fogalmazott egy "aberrált homoszexuális, pedofil maffia működik Magyarországon", és a kormány szerinte ezt 15 éve "ölbe tett kézzel nézi".

(24 - MTI nyomán)