A Mi Hazánk az összes budapesti hidat lefoglalná a buzivonulás idejére

A Mi Hazánk tüntetést jelentett be a rendőrségnél az összes budapesti hídra a Budapest Büszkeség rendezvény idejére – tudta meg a Magyar Hang. Sőt, a Hősök terétől a Tabánig is lefoglalták az útvonalat. Ez utóbbit a rendőrség már jóváhagyta, így jelenleg nagy részben egybeesik a buzeránsok és a normalitáspártiak útvonala. A Budapest Büszkeség fővárosi rendezvény, amit szerintük biztosítania kellene a rendőrségnek, ám a hatóságok gyülekezésként értékelték, és betiltották az eseményt.



Fotó: Telex

– A Mi Hazánk tüntetést jelentett be a rendőrségnél az összes budapesti hídra a Budapest Büszkeség rendezvény idejére (vagyis szombat délutánra). A Hősök terétől a Tabánig is lefoglalták az útvonalat, méghozzá az Andrássy úton, a Múzeum körúton és a Kálvin téren át a Szabadság hídig, és ez utóbbit a rendőrség már jóváhagyta – mondta a lap megkeresésére Kisberk Szabolcs, a párt sajtófőnöke. A bejelentő a közlése szerint mindkét esetben a Mi Hazánk volt. Mint elmondta: a hidakra szóló bejelentésükre egyelőre nem reagált a rendőrség. (Korábban a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is "bejelentkezett" a Múzeum körutat is érintő útvonalra.)

A "Budapest Pride"-ot fővárosi rendezvényként megrendező főváros és a buziparádé eredeti szervezője, a Szivárvány Misszió Alapítvány szerdán jelentette be a Budapesti Büszkeség néven rendezett "szabadságünnep" útvonalát, amely a Városháza parktól a Műegyetemig tartana a Kálvin tér, a Múzeum körút érintésével, a Szabadság hídon át. Hegedűs Máté, az úgynevezett Pride szóvivője a Magyar Hangnak az ellentüntetésekkel kapcsolatban azt mondta: abból indulnak ki, hogy a fővárosi rendezvénynek magasabb prioritása van, mint a "Pride" ellen bejelentett ellentüntetéseknek, ezért szerintük a "300 nemzetközi politikus részvételével tartott" rendezvényt biztosítani fogja a rendőrség, és elvonulhatnak a tervezett útvonalon.

A Budapest Büszkeség fővárosi rendezvény, amit szerintük biztosítaniuk kellene a hatóságoknak, azonban a rendőrség gyülekezésként értékelte és betiltotta azt – így saját értelmezése szerint akár fel is oszlathatja, illetve szankciókat szabhat ki a szervezővel és a résztvevőkkel szemben. A főváros álláspontja szerint azonban teljesen legális fővárosi rendezvényről van szó, amely nem tartozik a gyülekezési törvény hatálya alá. Így egyelőre nem tudni, hogyan fog eljárni a rendőrség a Budapest Büszkeség rendezvény ügyében. A Mi Hazánk esetében a Magyar Hang úgy tudja: a pártban arra számítanak, hogy mivel a bejelentett és gyülekezési törvény alapján jóváhagyott rendezvényt a rendőrség köteles biztosítani, ezért elvonulhatnak majd az eredetileg tervezett útvonalon.

A Magyar Hang kérdésekkel fordult a Fővárosi Önkormányzathoz is. Arról érdeklődtek, hogy a szervező főváros szerint el tudnak-e vonulni a tervezett útvonalon a Budapest Büszkeség résztvevői, látnak-e olyan kockázatot, hogy a rendezvény és az ellentüntetés szereplői találkoznak és konfliktusba kerülnek, illetve annak, hogy a menet az ellentüntetés miatt esetleg nem tud átkelni a Műegyetem rakpartra. Azt is megkérdezték, tartanak-e attól, hogy a rendőrség feloszlatja a rendezvényt, amit tiltott gyülekezésként értelmez. Választ még nem kaptak.

