Az európai rizstermesztés megvédésének fontosságát hangsúlyozta az agrárminiszter Olaszországban

Közös felelősségünk, hogy megőrizzük az európai rizstermelés biztonságát, versenyképességét és fenntarthatóságát, éppen ezért szigorúbb uniós piacvédelmi szabályokra van szükség - jelentette ki az Agrárminisztérium közleménye szerint Nagy István agrárminiszter a Riso Nemzetközi Rizsfesztiválon pénteken, Vercelliben.

A közlemény szerint a rendezvényen a tárcavezető arról beszélt, hogy a rizs világszerte az egyik legfontosabb élelmiszer, több milliárd ember mindennapi táplálékának alapja. Magyarországon a rizstermesztés több száz éves múltra tekint vissza, a termőterület a 20. század közepén érte el maximumát, az elmúlt években 2300-3000 hektár között alakult.

Az ország egyik fő rizstermesztő régiójában, a Nagykunságban termelt rizs hagyományait és minőségét mi sem tükrözi jobban, mint az a tény, hogy a "Nagykun Rizs" 2021-ben elnyerte az európai uniós "oltalom alatt álló földrajzi jelzés" címet. Az ott termelt rendkívül alacsony nehézfémtartalmú biorizs még a kínai piacra is eljut – tette hozzá.

A miniszter elmondta, az európai rizstermesztés és -feldolgozás fenntarthatóságának és versenyképességének biztosítása érdekében Magyarország szükségesnek tartja a közös vámtarifa felülvizsgálatát és az automatikus védintézkedési mechanizmus beépítését az általános preferenciarendszerbe (GSP). Emellett nagy hangsúlyt kell fektetni a környezetvédelmi és szociális kölcsönösség elvének érvényesítésére, a növényvédő szerek szabályozásának észszerűsítésére, valamint a kötelező származásjelölésre is - közölte.

Az előttünk álló kihívások világosak, miközben a világ rizskereskedelme folyamatosan bővül, meg kell védenünk a fenntartható európai termelést, biztosítanunk kell a tisztességes versenyt, és egyensúlyban kell tartanunk az ellátási láncokat. E közös munka során nemcsak a termelőket és feldolgozókat védjük, hanem hozzájárulunk ahhoz is, hogy a fogyasztók számára elérhető, megbízható minőségű termékek álljanak rendelkezésre – fejtette ki az AM közleménye szerint Nagy István.

(MTI)