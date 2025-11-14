Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. november 14. 10:16 ::

Kis híján Olaszliszka Hodászon is

Súlyos közlekedési baleset rázta meg csütörtökön Hodász lakosságát. A Dózsa György utcában egy személyautó elütött egy hároméves kisfiút, aki az udvarról szaladt ki az úttestre. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, a szemtanúk szerint pedig a gázolást követően a gyermek hozzátartozói a sofőrre támadhattak. De persze egy ilyesmit nem lehet biztosan eldönteni és állítani, ezért csak feltételes módban fogalmazta meg az esetről hírt adó Friss média...

A katasztrófavédelem és a rendőrség tájékoztatása szerint a baleset a 4917-es út 12-es kilométerénél, a Dózsa György utcában történt. Egy Mátészalka felé tartó személyautó sofőrje – a szemtanúk elmondása szerint – próbálta elkerülni az ütközést, elrántotta a kormányt, de a jármű így is elsodorta a hirtelen kiszaladó gyermeket, majd egy kerítésbe csapódott.

"Próbálta itt a gépkocsivezető elkerülni az ütközést... elhúzta a kormányt. A kocsi a kerítésnek is ment" – mesélte egy helyi lakos, aki a testvérétől értesült a részletekről.

A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, az érintett útszakaszt a mentés idejére teljes szélességében lezárták.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a 3 éves kisfiú súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A gyermek elsődlegesen a fején és a lábán sérült. Helyszíni ellátás után mentőhelikopterrel szállították a debreceni kórházba. Az édesanya autóval követte a mentőket a klinikára.

Önbíráskodás gyanúja és rendőri jelenlét

A helyszíni beszámolók alapján a balesetet követően pattanásig feszült a helyzet. A szemtanúk arról számoltak be, hogy a gyermek sokkos állapotba került rokonai a gázoló sofőr ellen fordulhattak. De csak fordulhattak, ugyebár.

"A szomszédból, ahol a gyerek szülei voltak, valakik megtámadták a sofőrt és a feleségét... Ezért voltak itt a készenlétisek, önbíráskodás-jellegű dolog történt" – állította a riportban megszólaló helyi lakos.

A rendőrség nagy erőkkel biztosította a helyszínt a további konfliktusok elkerülése érdekében.