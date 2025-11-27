Anyaország :: 2025. november 27. 20:34 ::

Cseh Katalint kizárják a Momentum-frakcióból

„Az elmúlt héten nyilvánosan és személyesen is megkértük Cseh Katalint, hogy adja vissza a Momentumtól kapott mandátumát. Annak ellenére, hogy ez lenne a morális minimum, ő erre nem hajlandó, így nem marad más út, mint kizárni őt a Momentum parlamenti frakciójából is” – közölte Bedő Dávid, a párt frakcióvezetője a Facebookon. A pártból már november 12-én kizárták Csehet.

Bedő hozzátette, a kizárás jelentős pénzügyi károkkal járna a Momentumnak – a frakciók támogatását létszám alapján kapják a pártok –, olyan forrásoktól esnek el, amiket a következő öt hónapban a kormányváltásra szerettek volna fordítani.

„Ehelyett most Cseh Katalin ezt a pénzt egy új párt építésére fogja használni, egy olyan párt építésére, amely indulni akar a választásokon, annak ellenére, hogy semmi esélye nincsen bejutni a parlamentbe, és ezzel veszélyezteti sok millió magyar ember álmát: a kormányváltást” – írta Bedő.

A politikus egyébként Fekete-Győr András mandátumát vette át tavaly ősszel, miután a bíróság jogerősen elítélte Fekete-Győrt hivatalos személy elleni erőszak miatt.

Cseh Katalin november tizedikén jelentette be, hogy csatlakozik Barabás Richárd új politikai mozgalmához, ami a Humanisták nevet kapta. Pártjukkal önállóan akar indulni a jövő évi választáson. A Momentum bejelentette, nem indulnak a választásokon.

(Telex)