Nyolc év fegyházat kapott Majácska, a hervadozó antifa virágszál

Az ítélet szerint a harmadrendű vádlott, Anna Christina M. két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott, a negyedrendű vádlott "Maja" Truxot pedig testi sértés minősített esetében mondták ki bűnösnek, ezért nyolc év fegyházbüntetésre ítélték, feltételesen nem szabadulhat.

Az ötödrendű vádlottat, Gabriele M.-et, szintén bűnösnek találták, ezért hét év szabadságvesztésre ítélték.

Közel három évvel az antifasiszta támadások után első fokon ítéletet hirdet az ügyben a Fővárosi Törvényszék bírája. A vádlottak közül már volt, aki jogerős ítéletet kapott az előkészítő ülés után, Ilaria Salis ellen a mentelmi joga miatt függesztették fel az eljárást, míg mások a saját hazájukban követhették a tárgyalást, így már csak a német Simeon Ravi Trux maradt a vádlottak padján (aki nőnek képzeli és Majának hívja magát).



Simeon Ravi Trux ma a bíróságon

Szerda délelőtt zsúfolásig telt a Markó utca a bíróság környékén, a Fővárosi Törvényszék közelében rendőrök lepték el a közterületeket, miután Maja támogatói, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Légió Hungária tagjai némán néztek egymással farkasszemet. A tömeg pedig nem apadt a bíróság tárgyalótermében, alig lehetett megmozdulni a néma csendben lévő ülő padsorokban, különösen akkor, amikor minden kíváncsi szem az éppen bevonuló Maja Truxra szegeződött, írja az Index, tényleg Majának nevezve az elmebeteget.

A német vádlottat már megszokott módon a büntetés-végrehajtás őrei kísérték be, egy gyors mosoly és integetés kíséretében nézett a támogatóira, akik hangos tapsviharral köszöntötték viszont, erre a magyar padsorokból többen pfujolással reagáltak.

Nem jellemzi az agresszió...

A szerdai tárgyalás megkezdése előtt az eljáró bíró, dr. Sós József bíró figyelmeztette a hallgatóságot arra, hogy az ítélet kihirdetésére és a tárgyalásra senki ne reagáljon hangos bekiabálással, mert akkor kénytelen lesz kizárni a hallgatóságot a tárgyalás további részéről. Még mielőtt erre sor kerülhetett volna, a negyedrendű Maja 132 oldalas elmeorvosi szakvéleményét készült ismertetni, azonban a védője előtte jelezte, hogy a vádlott nem járul hozzá ahhoz, hogy az egészségügyi adatait nyilvánosságra hozza a bíróság. Ezek alapján csupán annyi derült ki, hogy normálisak az élettani adatai, azonban hajlamos magát a fantáziájában felnagyítani, szorongásra és teátrális reakciókra hajlamos, ahogy a rejtőzködésre is, beszabályozott személyisége van.

Agresszió nem jellemzi, de a mostani élethelyzetében ha fél, akkor erőszakossá válhat, így próbál védekezni. A szakvélemény szerint nem volt olyan kóros elmeállapotban, nem szenvedett olyan elmezavarban sem az elkövetés idején, ami miatt ne ismerte volna fel a bűncselekmények elkövetésének súlyát.

Dr. Bajáky Tamás azonban továbbra is kifogásolta, hogy "Maja" nem kapta meg se magyarul, se németül a szakvéleményt, abból csupán egy kis részletet most ismerhetett meg a bíró felolvasásának köszönhetően. A védő szerint ezért sérültek a védelemhez való jogai, kiemelte, hogy a szakvélemény szerint beszabályozott személyiség és nem jellemzi az agresszió "Maját".

Nagyon szívesen elolvastam volna, mielőtt itt felolvasásra került – jegyezte meg röviden Trux a témával kapcsolatban.



Fotók: Szollár Zsófi / Index

Sérülhettek a jogaik szegényeknek

Ezt követően az ötödrendű olasz vádlott, Gabriele M. védője kezdhette meg a perbeszédét, amiben részletesen hivatkozott azokra a pontokra a Be.-ban, amik alapján kérdéses volt az eljárás a védencével szemben. Gabriele M. kiadatását Olaszország megtagadta, mert nem tartják megfelelőnek a magyar börtönviszonyokat. Sérelmezte, hogy a védencének nem ajánlotta fel a bíróság, hogy akár videóhívás segítségével bekapcsolódhasson a tárgyalásba, és mivel semmilyen módon nem tudott részt venni azokon, így sérültek az tisztességes eljáráshoz való jogai.

– Idén januárban meg kellett volna győződnie a bíróságnak arról, hogy fennállnak-e a lehetőségei a tárgyalásba telekommunikációs eszközzel való becsatlakozásba, mielőtt folytatódott volna az eljárás, de nincsen arról adat, hogy ez szabályszerűen megtörtént volna. Hogy ez mennyire volt szabályos, azt majd a másodfokú bíróság eldönti majd – jegyezte meg a védő a perbeszéde kezdetén, hozzátéve, hogy a kamerafelvételek alapján nem lehetett beazonosítani az elkövetőket.

Ilaria Salis esetében még szakértőt rendeltek ki a nyomozóhatóságok arra vonatkozóan, hogy valóban az olasz vádlott van-e a képkockákon, addig Trux és Gabriele M. esetében ilyen már nem történt. Meglátása szerint így egyértelműen nem lehet kimondani, hogy kik láthatóak a kamerafelvételeken, azt pedig pláne nem, hogy kik vettek részt a cselekmények elkövetésében. Minderre hivatkozva elsődlegesen azt indítványozta a bíróságnál, hogy mentse fel Gabriele M.-et az ellene felhozott vádak alól. A végén hozzátette, nem helyes, hogy egy 2010 óta hatalmon lévő politika nyomást helyez az eljárásban részt vevőkre, példaként pedig Navracsics Tibor korábbi megszólalását hozta fel példaként még a Cozma-ügyben, valamint sérelmezte azt is, hogy a kormánypártok előnyt próbáltak kovácsolni ebből az ügyből a hazai baloldali pártokkal szemben, miközben kiderült, hogy a vádlottaknak nem volt közük hozzájuk.

– Meglátásom szerint ilyen körülmények között nagyon nehéz jó ítéletet hozni – zárta a gondolatait a védő.

Trux az utolsó szó jogán terjedelmes beszéddel készült a tárgyaláson részt vevőknek, majd végig tartva a szemkontaktust a bíróval, elkezdte kifejteni, hogy ő soha nem kérdőjelezte meg a büntetőeljárás jogosságát, csak felhívta a figyelmet az eljárás hibáira, hozzátéve, hogy hazájában is ugyanígy cselekedett volna. Az a benyomása, hogy a magyar állam félelmet akar kelteni a vele szimpatizálókkal kapcsolatban: "tényleg az apámtól kell félni azért, mert a kezébe vesz egy mikrofont, vagy egy barátomtól, aki egy szlogent kiabál?"

A beszédében elismételte, hogy "jogellenesen adta ki" őt Németország a magyar körözéssel összefüggésben, ezt pedig a német bíróság mondta ki. Kínzásként értékeli, hogy hosszú ideje magánzárkában tartják, ugyan ezzel kapcsolatban a büntetés-végrehajtás többször is magyarázatot adott neki, ő úgy értékeli, hogy ezzel beismerő vallomást próbálnak kicsikarni belőle. Később magát "hervadozó virágként" jellemezte, ahogy megpróbálta szavakba önteni az érzéseit az eljárás kapcsolatban, miközben kitért arra, hogy az éhségsztrájkjával a börtönön belüli emberjogi sérelmekre próbálta felhívni a figyelmet, és ezzel a szeretet után is kiáltott.

– Mindannyian tudjuk, hogy milyen ítéletet vár a miniszterelnök ebben az ügyben, miközben az ügyészség beismérésért cserébe 14 év börtönt ajánlott – mondta, hozzátéve, hogy Orbán Viktor szerinte ezzel gyilkos antifasisztákra mutogatva tud a magyar állam biztonságára hivatkozni. Kiemelte, hogy nem érti a politikai hátterét, köztük azt sem, hogy miért engedik, hogy az ellenük tüntetők széklettel dobálják meg őket, míg az ő szimpátiatüntetéseit betiltják. Beszéde végén a német hallgatóság tagjai hangos tapsviharral jelezték támogatásukat.

A teremben a kezdeti rövid hangoskodás után néma csendben figyelte mindenki a tárgyalás folyamatát, csak néha pillantottak fel a hallgatóság részéről a karzaton ülő megfigyelőkre, köztük Martin Schirdewan, a die Linke EP-képviselőjére. A tárgyalás első felében szakvélemény és perbeszéd, valamint az utolsó szó joga volt terítéken, az ítélet kihirdetésére még késő délutánig kell várniuk az érdeklődőknek.