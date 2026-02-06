Anyaország, Külföld :: 2026. február 6. 17:58 ::

Korrekt nyilatkozat a német belügyér részéről a hervadóvirágszál-ügyben

Elmarasztaló ítélethez kellett vezetnie a "Maja T." német állampolgár elleni magyarországi eljárásnak, mert a perben súlyos bántalmazások ügyében kellett dönteni - jelentette ki Alexander Dobrindt német belügyminiszter pénteken megjelent nyilatkozatában, amelyet a dpa német hírügynökség is ismertetett.



Fotó: imago / Bernd Elmenthaler

"Rendkívül súlyos bántalmazások történtek. Egy személy koponyatörést szenvedett. Ennek ítélethez kell vezetnie" - nyilatkozott Dobrindt az RND médiakonszernnek.

Mivel a bűncselekményeket Magyarországon követték el, a német miniszter szerint nem lehetett kifogás az ellen sem, hogy az ügyet ott tárgyalják, és magyar bíróság hozza meg az ítéletet.



Fotó: Erdős Dénes / AP / dpa

A német miniszter "Maja T."-t (rendes nevén Simeon Ravi Trux - a szerk.) egy olyan baloldali szélsőséges csoporthoz tartozó személynek írta le, amely botokkal, gumikalapácsokkal és más fegyverekkel támadt másokra.

A Fővárosi Törvényszék szerdán ítélte nyolc év börtönbüntetésre Truxot első fokon négyrendbeli, részben társtettesként, részben bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt. A vádlottat emellett nyolc évre kiutasította Magyarország területéről.

(MTI nyomán)

