Február 15. és 16. között érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter Budapestre – derült ki az amerikai külügyminisztérium oldalára kirakott közleményből.
Ezek szerint Rubio először Németországba utazik 13. és 15. között, hogy részt vegyen a 62. Müncheni Biztonsági konferencián. Onnan érkezik Pozsonyba és Budapestre.
Budapesten a külügyminiszter magyar vezetőkkel fog találkozni, hogy „támogassa a kétoldalú és regionális kapcsolatokat, beleértve a békefolyamatok iránti elköteleződésünket, valamint az amerikai–magyar energiapartnerséget”.
(24)