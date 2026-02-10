Anyaország :: 2026. február 10. 08:15 ::

Pozsonyba és Budapestre látogat az amerikai külügyminiszter

Február 15. és 16. között érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter Budapestre – derült ki az amerikai külügyminisztérium oldalára kirakott közleményből.



Ezek szerint Rubio először Németországba utazik 13. és 15. között, hogy részt vegyen a 62. Müncheni Biztonsági konferencián. Onnan érkezik Pozsonyba és Budapestre.

Budapesten a külügyminiszter magyar vezetőkkel fog találkozni, hogy „támogassa a kétoldalú és regionális kapcsolatokat, beleértve a békefolyamatok iránti elköteleződésünket, valamint az amerikai–magyar energiapartnerséget”.

